"Винен Майдан": мешканці ОРДЛО шокували відповіддю на питання про війну на Донбасі

96,2% мешканців псевдореспублік "Л/ДНР" покладають відповідальність за війну на Донбасі на владу України. Більше 85% впевнені, що у війні також винні і учасники "Майдану".

Такі дані наводяться в спільному дослідженні Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", проведеному за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

76,7% звинувачують у збройному конфлікті Євросоюз, 89,2% — США. 79,9% покладають відповідальність на домайданну владу на чолі з Януковичем.

Зате мало хто бачить в розпалюванні війни роль Росії. На Кремль покладає відповідальність за все 28,4% мешканців окупованих територій Донбасу. У той же час місцевих активістів "Антимайдану" звинувачують 45,6%, а владу "ДНР/ЛНР" — всього 29,2%.

Дані соцопитування

Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня 2019 р. Методом face-to-face опитано 1606 респондентів: 800 — в непідконтрольній частині Луганської та 806 — в непідконтрольній частині Донецької областей.

Для розрахунку порівняльної вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 р які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 56% українців виступили проти надання окупованих територій Донецької і Луганської областей особливого статусу в складі України.

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