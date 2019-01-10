Вінчання і хрещення в МП: у ПЦУ пояснили наслідки

Таїнства, враховуючи хрещення і вінчання, які були здійснені в храмах Московського патріархату, є дійсними.

Про це розповів клірик трапезного храму Софії Київської Іван Сидор. За його словами, чутки про необхідність перехрещення або перевінчування поширюють у Росії, передає ТСН.

Він підкреслив, що в Українській православній церкві визнають святість усіх церков і просять у жодному разі не перехрещувати дитину і не перевінчуватися.

Клірик трапезного храму Софії Київської Іван Сидор Скріншот відео

"Хоча були випадки, коли дитину хрестили в Київському патріархаті, а в Московському патріархаті говорили: це таїнство є недійсним, давайте перехрещувати. І це неправильна позиція. І саме це є гріховно, коли перехрещували", — додав священик.

За його словами, чутки поширюють ті, хто не зацікавлений у незалежності української церкви.

Скріншот відео

"Я можу порівняти також із тими заявами, що ось зараз будуть переходити парафії, буде пролиття крові, будуть змушувати людей силою мало не під дулами автоматів переходити. Знову ж таки, це говорять тільки ті люди, ті сили, ті журналісти, які відстоюють інтереси російської церкви. Для нас краще, щоб перехід був вільний і мирний", — запевняє священик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україні передбачили церковний бум після наданого Томосу ПЦУ.