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27 жовтня • оновлено в 16:33
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"Він здох, як пес!" Трамп озвучив гарячі подробиці ліквідації ватажка ІДІЛ

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Президент США Дональд Трамп заявив, що американці давно стежили за ватажком "Ісламської держави" (ІДІЛ) Абу Бакр аль-Багдаді. А спецоперацію із ліквідації терориста він особисто дивився у режимі онлайн.

"Ми стежили за ним декілька тижнів, знали, куди він іде, куди слідує. Скасували дві або три операції, тому що він змінив розташування", — поділився подробицями Трамп. (Щоб подивитися трансляцію, доскрольте новина до кінця).

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Також глава США повідав, що коли в Сирії приземлилися 8 американських вертольотів, "величезний натовп чудових бійців висипався із них і підірвав бічну стіну будинку", оскільки основні двері виявилися замінованими.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Він також зізнався, що особисто стежив за всім, що відбувається.

"Ми з генералом Міллі спостерігали це онлайн. Найнебезпечнішою частиною був підліт і відліт. Росія відкрила повітряний простір, вони спрацювали здорово", — підкреслив Трамп.

Водночас інформацію для планування спецоперації із ліквідації терориста військові США отримували від курдів.

"Курди дали нам корисну інформацію. Турки знали, куди ми йдемо, пролетіли трохи їхньою територією, все було добре. Вертольоти йшли на дуже низькій, небезпечній висоті. Якийсь стрілок відкрив по них вогонь і був ліквідований", — підсумував Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп підтвердив повідомлення про ліквідацію ватажка "Ісламської держави" (ІГІЛ) Абу Бакр аль-Багдаді. При цьому він зазначив, що ватажок ІГІЛ був "хворим і розбещеним людиною". Трамп також назвав соратників Багдаді невдахами, які "поняття не мали, у що вони потрапляють".

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
ІДІЛ тероризм
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Ш. Олег
Ш. Олег
С тех пор, как жезл жандармский Штатам даден, и бдят они у мира во главе, у каждого Обамы свой бен Ладен в предвыборном припрятан рукаве. :)
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ttt ta
ttt ta
Конечно долго следили. Они всегда знали где он и замочили как только он стал им не нужен. Еще и шоу из этого устроили. Но вот вопрос: что насчет ворованной сирийской нефти?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
ttt ta:"Но вот вопрос: что насчет ворованной сирийской нефти?" Вы очень плохо думаете о россиянах. Их присутствие в Сирии не обязательно означает кражу нефти. У Вас есть доказательство этого? Если нет, не клевещите на россиян!
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