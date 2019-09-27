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27 вересня • оновлено в 19:00
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Він залізе вам у голову: світу пообіцяли Сталіна XXI століття

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Світ можуть поглинути цифрові диктатури. Зокрема нові технології здатні спокусити деякі уряди в усьому світі створити безпрецедентні режими стеження.

Таке попередження зробив ізраїльський історик і футуролог Юваль Харарі, йдеться в ексклюзивній статті OBOZREVATEL.

"Ця система розумітиме нас, зможе передбачати наші почуття і дії, зможе їх контролювати і в підсумку приймати рішення замість нас. Раніше це було технічно неможливо. Ось візьмемо КДБ. Навіть якщо вони стежили за вами 24 години на добу, вони все одно не знали, що відбувається у вашому організмі і у вашій голові", – пояснив він.

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Світ можуть поглинути цифрові диктатури

Світ можуть поглинути цифрові диктатури

Ілюстрація

Але зовсім скоро, впевнений Харарі, уряди добре зрозуміють біологію і матимуть достатню комп'ютерну міць, щоби втручатися у голови мільярдів людей.

"Це можна використовувати для покращення здоров'я, але якщо ця сила опиниться у руках Сталіна XXI століття (а кілька таких кандидатів є), такий уряд стане найтоталітарнішим режимом у світі, ніж щось, що ми бачили за останні сто років", – попередив футуролог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Харарі, людство у XXI столітті стоїть перед трьома викликами: повернення війни, екологічна катастрофа і технологічні руйнування.

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...Вот возьмем КГБ. Даже если они следили за вами 24 часа в сутки,ни разу не замечал,что за мной следят...вероятно сурерпрофессионалы..
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Еврей запамятовав не подумал, что эта сила может оказаться в руках Гитлера XXI века ...
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70rus xxx
70rus xxx
Ну,украинцам это не грозит.Кастрюля на голове является отличным защитным экраном.Никакое КГБ,СБУ,ФБР,МИ-5 не проникнет.
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70rus xxx
70rus xxx
Григорьев Григорий, так надо не забыть,согласно ПУЭ,заземлить кастрюльку.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
70rus xxx, так и оттуда (из под кастрюль) не выветрится, пока "форточку" не открыть ...
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