Він залізе вам у голову: світу пообіцяли Сталіна XXI століття

Світ можуть поглинути цифрові диктатури. Зокрема нові технології здатні спокусити деякі уряди в усьому світі створити безпрецедентні режими стеження.

Таке попередження зробив ізраїльський історик і футуролог Юваль Харарі, йдеться в ексклюзивній статті OBOZREVATEL.

"Ця система розумітиме нас, зможе передбачати наші почуття і дії, зможе їх контролювати і в підсумку приймати рішення замість нас. Раніше це було технічно неможливо. Ось візьмемо КДБ. Навіть якщо вони стежили за вами 24 години на добу, вони все одно не знали, що відбувається у вашому організмі і у вашій голові", – пояснив він.

Світ можуть поглинути цифрові диктатури Ілюстрація

Але зовсім скоро, впевнений Харарі, уряди добре зрозуміють біологію і матимуть достатню комп'ютерну міць, щоби втручатися у голови мільярдів людей.

"Це можна використовувати для покращення здоров'я, але якщо ця сила опиниться у руках Сталіна XXI століття (а кілька таких кандидатів є), такий уряд стане найтоталітарнішим режимом у світі, ніж щось, що ми бачили за останні сто років", – попередив футуролог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Харарі, людство у XXI столітті стоїть перед трьома викликами: повернення війни, екологічна катастрофа і технологічні руйнування.

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