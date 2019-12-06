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6 грудня • оновлено в 12:22
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"Він вагітний?" Новий вигляд ватажка терористів Пушиліна нажахав мережу

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У мережі з'явилося нове фото розтовстілого ватажка терористів так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

На зовнішній вигляд ватажка терористів звернув увагу блогер "Фашик Донецький" і виклав на своїй сторінці в Twitter відповідний кадр (щоб подивитися доскрольте до кінця).

На ньому Пушилін зображений з футбольним м'ячем і в спортивній формі – футболці з написом "Глава", коротких шортах і гетрах. На знімку видно, що ватажок терористів дуже погладшав за роки війни.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

aif.ru

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"Придумайте назву до фото", – підписав запис блогер.

У коментарях до публікації українці розгнівалися. "Ппц, він про народ думає!" – пишуть користувачі.

"У**ок, інших слів немає!", "Він вагітний?", "Свиня грає в футбол?", "Чим більша мішень, тим влучніший снайпер", "Кровосіся донецький", – пишуть у мережі.

Зазначимо, що ватажок терористів "ДНР" Пушилін справді дуже погладшав за останні кілька років. Близьке оточення навіть придумало йому прізвисько – "Пушинка".

А ось такий вигляд Пушилін мав у 2014 році, коли Росія почала війну на Донбасі.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

Кореспондент

Як повідомляють донецькі блогери, Пушилін у "ДНР" контролює чимало корупційних схем – починаючи від продажу вугілля і завершуючи продуктовими магазинами. Зокрема, йому належить місцева мережа супермаркетів "Перший республіканський", де часто з'являються товари з російського гумконвою.

Ватажок терористів Пушилін дуже погладшав

Ватажок терористів Пушилін дуже погладшав

Twitter \ Фашик Донецький

Вигляд ватажка терористів Пушиліна нажахав мережу
Вигляд ватажка терористів Пушиліна нажахав мережу
Вигляд ватажка терористів Пушиліна нажахав мережу
Вигляд ватажка терористів Пушиліна нажахав мережу
Вигляд ватажка терористів Пушиліна нажахав мережу
Вигляд ватажка терористів Пушиліна нажахав мережу
Вигляд ватажка терористів Пушиліна нажахав мережу
Вигляд ватажка терористів Пушиліна нажахав мережу
Вигляд ватажка терористів Пушиліна нажахав мережу
Вигляд ватажка терористів Пушиліна нажахав мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна можуть звільнити з обійманої посади вже незабаром, призначивши на його місце чинного "мера" Горлівки Івана Приходька.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР"
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Хо Хол
Хо Хол
Xpюканы, давайте лучше диету Геращенко обсудим?)))
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