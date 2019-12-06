"Він вагітний?" Новий вигляд ватажка терористів Пушиліна нажахав мережу

У мережі з'явилося нове фото розтовстілого ватажка терористів так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

На зовнішній вигляд ватажка терористів звернув увагу блогер "Фашик Донецький" і виклав на своїй сторінці в Twitter відповідний кадр (щоб подивитися доскрольте до кінця).

На ньому Пушилін зображений з футбольним м'ячем і в спортивній формі – футболці з написом "Глава", коротких шортах і гетрах. На знімку видно, що ватажок терористів дуже погладшав за роки війни.

Денис Пушилін aif.ru

"Придумайте назву до фото", – підписав запис блогер.

У коментарях до публікації українці розгнівалися. "Ппц, він про народ думає!" – пишуть користувачі.

"У**ок, інших слів немає!", "Він вагітний?", "Свиня грає в футбол?", "Чим більша мішень, тим влучніший снайпер", "Кровосіся донецький", – пишуть у мережі.

Зазначимо, що ватажок терористів "ДНР" Пушилін справді дуже погладшав за останні кілька років. Близьке оточення навіть придумало йому прізвисько – "Пушинка".

А ось такий вигляд Пушилін мав у 2014 році, коли Росія почала війну на Донбасі.

Денис Пушилін Кореспондент

Як повідомляють донецькі блогери, Пушилін у "ДНР" контролює чимало корупційних схем – починаючи від продажу вугілля і завершуючи продуктовими магазинами. Зокрема, йому належить місцева мережа супермаркетів "Перший республіканський", де часто з'являються товари з російського гумконвою.

Ватажок терористів Пушилін дуже погладшав Twitter \ Фашик Донецький

Придумайте название к фото pic.twitter.com/lqvMqZ0N02 — Фашик Донецкий (@fash_donetskij) 6 декабря 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна можуть звільнити з обійманої посади вже незабаром, призначивши на його місце чинного "мера" Горлівки Івана Приходька.

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