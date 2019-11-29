Він у Татри ходив багато разів. Друзі не можуть повірити в загибель українського альпініста

У Словаччині в Високих Татрах 28 листопада загинули два українських альпіністи: 67-річний Володимир Михалко і 30-річна Ірина Скрилева. Друзі Володимира кажуть, що він був дуже досвідчений інструктор, щороку по кілька разів ходив у гори, і міг дати фору навіть молодим.

Вони дотепер не можуть повірити в цю трагедію. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Усе життя займався альпінізмом

Друзі та колеги 67-річного альпініста Володимира Михалка досі не можуть повірити, що він загинув.

Володимир Михалко Facebook Вертикаль

Ірина Скрилева Facebook Ірини Скрилевой

"Я тільки вранці дізнався про цю трагедію і повірити не можу, для нас це величезна втрата. Це такий енергійний чоловік. Він усе життя займався альпінізмом. Ми цього літа були на зборах у таборі в Казахстані. Так Михайло Дмитрович на вигляд такий невисокий, худенький, у віці, а молодь за ним встигнути не могла", – розповідає його друг і інструктор Сергій Щепак.

Рятувальна операція в Татрах

Незважаючи на свої 67 років, Михалко не тільки тренував хлопців-розрядників, але ще і працював, за професією він інженер.

"Він дуже спокійний, він відмінно знав тонкощі альпінізму, професіонал, і водночас дуже скромна людина. Він по кілька разів на рік ішов у гори, не має значення, літо чи зима. Він не боявся погоди, вона його не зупиняла", – каже Щепак.

За словами ще одного альпініста Бориса Лащонова, Михалко досить добре знав Високі Татри, де загинув.

"Татри зовні справляють враження не надто складних гір. Начебто нижчі Кавказу, трохи вищі Карпат. Але це оманливе враження. Я там побував цього літа, а ось Володимир Михалко там був мало не щороку. Там, звичайно, різні маршрути, є більш легкі, є складні. Але там великі перепади, від місця, де зупиняються альпіністи в таборі, до вершини більше тисячі метрів. Лавини там теж бувають, минулого року там двох словаків засипало. Але він Татри знав дуже добре", – каже Лащонов.

Високі Татри

Тіла спустили з гір

Про трагедію в горах альпіністам повідомили телефоном ті, хто був разом із Володимиром Михалком і Іриною Скрилевою. Спочатку через погоду рятувальна операція там була припинена. Але вже у п'ятницю тіла загиблих українців спустили з гір.

Ірина Скрилева Facebook Ірини Скрилевої

За повідомленням словацьких рятувальників, українці загинули через травми, не сумісні з життям. Трагедія сталася під час спуску. Зараз організовується їх доставка на батьківщину. Сестра Ірини, Тетяна, сказала, що поки не знає подробиць.

"Ми самі дізналися про це тільки в четвер увечері. Я мамі не говорила, але вранці вона теж дізналася. Ми намагаємося дізнатися, коли Іру доставлять додому", – каже Тетяна.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!