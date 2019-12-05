"Він самоізолювався!" Епіфаній заговорив про примирення з Філаретом

Почесний патріарх Філарет самоізолювався після отримання Україною Томосу, але в Православній церкві України ще надіються на його повернення.

Так сказав митрополит Епіфаній у своєму інтерв'ю ВВС Україна. "Владика Філарет залишається архієреєм ПЦУ досі. Якщо ви помітили, то під час проведення Священних Сінодів його місце очікує досі. Він самоізолювався, має невелику кількість прихильників, які оточують його, але ми віримо, що він передумає і надалі буде разом з нами", – підкреслив предстоятель ПЦУ.

Філарет і Епіфаній: конфлікт отримав продовження

За його словами, вони були однодумцями до 15 грудня. "Коли прийшов відповідний час і ми зуміли провести Об'єднавчий собор, з'ясувалося, що у нього було своє бачення розвитку ПЦУ. З яким не погодилася абсолютна більшість архієреїв і духовенства", – розповів митрополит про конфлікт.

При цьому Епіфаній ще раз підкреслив, що ПЦУ вважає Філарета своїм архієреєм.

"Він самоізолювався, а ми очікуємо, що він повернеться до Священного Синоду та буде використовувати свій більш ніж піввіковий досвід архієрейства, досвід управління церквою для того, щоб допомагати церкви рости", – заявив глава ПЦУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше патріарх Філарет заявив, що ПЦУ нібито не є незалежною через прийнятий статуту на об'єднавчому Соборі.

При цьому епопея з ліквідацією УПЦ КП триває. Раніше сторону патріарха Філарета взяв Окружний адміністративний суд Києва, який заборонив вчиняти будь-які дії з ліквідації церкви.

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