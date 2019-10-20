"Кримський міст приречений": чому і коли розвалиться головний проект Путіна

У Росії перенесли запуск залізничного сполучення по Кримському мосту з грудня 2019 року на червень 2020 року. Офіційною причиною назвали збереження унікальної пам'ятки археології – античної садиби, яка була виявлена на етапі підготовки території до будівництва.

Але у фахівців є сумніви у правдивості такої причини. OBOZREVATEL запитав у російського гідрогеолога, кандидата геолого-мінералогічних наук Юрія Медовара, що ж насправді трапилося з перенесенням запуску залізничних перевезень.

– Насправді це вже не перше перенесення запуску залізничних перевезень, яка реальна причина цього разу?

– Всі ці артефакти, які нібито знайшли, – це відмазка для Путіна, щоб він не познімав цих недбайливих коригувальників і будівельників.

Річ у тім, що місяць тому там обвалився тунель з боку Керчі. Саме там поширені карбонатно-осадові породи – вапняки, які карстуються. Для розуміння, у зв'язку з тим, що в Каховське водосховище не надходить вода, яка на 80% забезпечувала питною водою півострів, триває активна експлуатація підземних вод. За рахунок цього утворюються потужні воронки, які призводять до карстових провалів.

Кримський міст

Я вважаю, що приблизно те ж саме відбулося в цьому тунелі – утворився провал, за ним був обвал, там загинув робітник. І як тепер там пускати потяги, якщо тунель провалився?

Якщо там утворився провал, то вирішити проблему ніяк не можна, і тепер вони шукають інші шляхи, змінюють трасу, а це чергові мільярди рублів. А щоб зробити хорошу міну при поганій грі, вони знайшли городище, яке нікого не хвилює. У нас половину Москви знесли разом з усіма артефактами і нікого це не хвилювало.

Встановлення залізничних прогонів на Кримському мосту

– Але водночас кажуть, що на півроку переноситься запуск тільки вантажних перевезень, а пасажирські анонсовані на кінець 2019 року?

– Як вони їх можуть здійснювати, якщо тунель провалився? Як я розумію, взагалі ніяких же залізничних перевезень не може бути, у них не може бути двох ліній – на вантажні та пасажирські перевезення.

– І все ж, задля безпеки, чи не було б логічніше пустити вантажні вагони і перевірити міст на міцність, перш ніж пускати вагони з пасажирами?

– На місці нормальних людей я б цим мостом не їздив, він приречений. Навіщо ризикувати власним здоров'ям і власним життям? Мої друзі знають, на чому він стоїть, і вони не катаються.

– Ми часто чуємо про те, яка проблемна геологія акваторії Керченської протоки для будівництва мосту, а наскільки швидким буде ефект, якщо, наприклад, активізуються грязьові вулкани?

– В СРСР були ДБН (державні будівельні норми) – це основи, за якими все будувалося. Порушення ДБН призводило до кримінальної відповідальності. Так ось, у цих правилах було написано, що у сейсмічних районах аркові мости можуть будуватися тільки на скельній основі.

У Керченській протоці більш ніж 1000 м вглиб напівтвердих, піщаних, обводнених глин, і за старими ДБН будувати на цих глинах нічого не можна. А вони почали будувати, вони порушили закон, і їх треба судити за це.

Поїзд на Кримському мосту

Уявіть собі, якщо грюкне грязьовий вулкан, глина підніметься вище і піде з-під опори, і опора звалиться. Вона ж стоїть п'ятами на глині, і це досить серйозна річ насправді. Цей непотрібний більшості міст будувався тільки для однієї людини. На нього викинули купу грошей, і я впевнений, що експлуатаційні витрати перевищать вартість будівництва самого мосту. До цього все йде, подивимося.

Проблеми посилюються

Уже зараз підтримання мосту в робочому стані коштує окупантам чималих грошей. А скільки він зможе простояти, залежить від самої природи. Але річ у тім, що саме його будівництво спричинило й інші проблеми, і поки він стоятиме, вони лише посилюватимуться.

Сама будова несе загрозу для судноплавства, при цьому не тільки українського, що мало хвилює росіян, а й для них самих.

За опублікованими даними про фактичні глибини акваторії порту Керч, Керченський підхідний канал восени 2015 року дозволяв проводити до торговельного порту судна з осадкою до 8 метрів, а у січні 2019 року прохідна осадка суден зменшилася до 4,9 метра. Причому цей процес різко активізувався після початку будівництва Кримського мосту.

"Потік води з Азовського моря виносить пісок і мул, який не може повністю пройти повз опори мосту. Виникає ефект "гребінця". Потік прагне обігнути міст і мул заноситься в акваторію Керченської бухти, яка починає активно міліти", – розповів експерт місцевому виданню "Керч.ФМ".

Керченський підхідний канал виділений червоним

Зазначається, що цей фактор негативно відбивається на Керченському порту, зарплати працівників морської галузі вже знизилися в кілька разів за останні 5 років.

Міліють і самі судноплавні шляхи у Керченській протоці, у минулі роки там відразу кілька суден сіли на мілину на фарватері у тих місцях, де раніше вони вільно проходили. А це створює реальний економічний удар по українських і російських портах у Азовському морі.

У коментарі OBOZREVATEL автор двох українських проєктів Кримського мосту, інженер і мостобудівник Георгій Росновський підтвердив, що об'єкт повністю порушує норми судноплавства у Керченській протоці.

"Те, що вони будують – це жахливо. Навіть є документи, в яких зазначено, що будувати міст там не можна через умови судноплавства, там висота під мостом всього 35 метрів – це неприпустимо, має бути не менше 50, а краще 70 метрів. Невелика частина мосту відкрита для судноплавства, а далі йдуть маленькі прогони, це теж неприпустимо", – каже мостобудівник.

Сума втрат Бердянського і Маріупольського портів колосальна, у липні 2019 року голова Адміністрації морських портів (АМПУ) Райвіс Вецкаганс повідомив, що за час агресії з боку Росії азовські порти втратили практично половину вантажів, а кількість суднозаходів зменшилася більш ніж удвічі. У результаті з 2014 року порти недоотримали доходу на суму близько 6 млрд грн.

При цьому ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що в цілому морській галузі України завдано збитків в обсязі близько 10 млрд гривень.

Володимир Омелян "Ліга.net"

Але потерпає не тільки торговельна галузь, а й екологічна. Порушивши всі правила екологічної безпеки, Росія завдала Україні збитків на понад 10 млрд гривень.

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За даним фактом прокуратура АР Крим проводить досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 236 КК України

"Будівництво транспортного переходу здійснюється із грубим порушенням правил екологічної безпеки, шкодить екосистемі Азовського моря, призвело до екологічного забруднення значної території України, завдало непоправної екологічної шкоди острову Тузла (Україна), що полягає в його знищенні як унікального природного об'єкту, та інші важкі наслідки природному довкіллю", – повідомляли у прокуратурі.

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