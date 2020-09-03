Він прийшов тільки з миром, – за розкритикованого Фокіна заступилася його внучка

Борис Бондар Суспільство 00:13, 4.09.2020 Оновлено: 00:31, 4.09.2020

Внучка заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна Маша заступилася за діда в соціальній мережі.

Пост на підтримку діда Маша Фокіна розмістила в Facebook. Вона написала, що довго мовчала.

"Але це перейшло всі межі. Сподіваюся, справедливість нарешті переможе. Мій дідусь, людина скромна і яка вже дуже багато зробила для нашої з Вами країни. Він прийшов тільки з миром і тільки на благо України", – написала Фокіна.

Маша Фокіна – 34-річна українська співачка, модель і актриса. Останні кілька років вона живе у США.

Під постом Фокіної користувачі залишили досить жорсткі коментарі:

"Забери свого дідуся, для сімейки він точно багато зробив!"

"Знайдіть дідусеві бабусю, якщо він такий енергійний".

"Так багато зробив, що ви вирішили жити в Сан-Франциско".

"Співали б собі спокійно, і мовчали б на серйозні теми. Яка ви співачка мало хто тут знає, але який з вас захисник "скривджених і пригноблених" вже зрозуміло".

"Не пишіть про те, в чому ви розбираєтеся, як курка у вищій математиці. Співайте далі".

"Дбайте про дідуся, будь ласка, тільки будьте ласкаві, подалі від української політики. Нехай садить чорнобривці, ловить окунів, няньчить правнуків і дивиться "блакитні вогники" по телевізору. Тільки заради бога, нехай не лізе туди, куди не треба".

Внучка заступилася за Фокіна.
Facebook Маші Фокіної
Маша Фокіна з дідусем.
Facebook Маші Фокіної
Користувачам не сподобалися слова Фокіної.
Facebook Маші Фокіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що українська делегація в Мінській ТКГ планує обговорити можливе виключення з неї Вітольда Фокіна за його антиукраїнські ініціативи щодо Донбасу.

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