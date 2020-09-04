МоваЯзык

Топтеми:

Він прийшов тільки з миром, – за розкритикованого Фокіна заступилася його внучка

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
3,1 т.
Внучка Вітольда Фокіна Маша заступилася за діда

Внучка Вітольда Фокіна Маша заступилася за діда.

Внучка заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна Маша заступилася за діда в соціальній мережі.

Пост на підтримку діда Маша Фокіна розмістила в Facebook. Вона написала, що довго мовчала.

"Але це перейшло всі межі. Сподіваюся, справедливість нарешті переможе. Мій дідусь, людина скромна і яка вже дуже багато зробила для нашої з Вами країни. Він прийшов тільки з миром і тільки на благо України", – написала Фокіна.

Маша Фокіна – 34-річна українська співачка, модель і актриса. Останні кілька років вона живе у США.

Під постом Фокіної користувачі залишили досить жорсткі коментарі:

"Забери свого дідуся, для сімейки він точно багато зробив!"

"Знайдіть дідусеві бабусю, якщо він такий енергійний".

"Так багато зробив, що ви вирішили жити в Сан-Франциско".

"Співали б собі спокійно, і мовчали б на серйозні теми. Яка ви співачка мало хто тут знає, але який з вас захисник "скривджених і пригноблених" вже зрозуміло".

"Не пишіть про те, в чому ви розбираєтеся, як курка у вищій математиці. Співайте далі".

"Дбайте про дідуся, будь ласка, тільки будьте ласкаві, подалі від української політики. Нехай садить чорнобривці, ловить окунів, няньчить правнуків і дивиться "блакитні вогники" по телевізору. Тільки заради бога, нехай не лізе туди, куди не треба".

Внучка заступилася за Фокіна.

Внучка заступилася за Фокіна. Facebook Маші Фокіної

Маша Фокіна з дідусем.

Маша Фокіна з дідусем. Facebook Маші Фокіної

Користувачам не сподобалися слова Фокіної.

Користувачам не сподобалися слова Фокіної. Facebook Маші Фокіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що українська делегація в Мінській ТКГ планує обговорити можливе виключення з неї Вітольда Фокіна за його антиукраїнські ініціативи щодо Донбасу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

УкраїнаВітольд Фокін
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook
  2. Суспільство