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"Він номер один": Коломойський розповів, як заманював Соловйова на "1+1"

1.5т Читати матеріал російською

Український олігарх Ігор Коломойський зізнався, що декілька років тому вів переговори з топпропагандистом Кремля Володимиром Соловйовим про його працевлаштування на телеканалі "1+1".

За словами мільярдера, це питання розглядалося, коли Соловйов був в опалі в Росії. Про зірвану угоду Коломойський розповів в інтерв'ю РБК.

"Він у свій час переїхав до Ізраїлю, у 2011 або 2012 році, коли у нього були якісь неприємності в Росії. І він (Соловйов. – Ред.) досить серйозно про це думав. У нас з ним готувалося навіть підписання контракту і вже "навіть обговорювали фінансові питання", – згадує олігарх.

За словами Коломойського, Соловйову пропонували посаду ведучого авторської програми на "1+1". Однак згодом журналіста "пробачили", і він повернувся в Росію. Водночас бізнесмен підкреслив, що сам із Соловйовим не зустрічався.

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Переговори в Ізраїлі вів, як стверджує олігарх, двоюрідний брат журналіста Олександр Шапіро, який "був його товаришем", і з яким вони разом навчалися.

У той же час Коломойський високо оцінив професійні якості рупора злочинного путінського режиму. "Якщо (оцінювати. – Ред.) із точки зору пропагандиста, то він номер один", – заявив він.

Соловйов у розмові з журналістами підкреслив, що ніяких особистих зустрічей з цього питання у нього нібито не було.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Анатолій Подобрянський із Дніпропетровська дзвонив і говорив з моєю мамою років десять тому. Він якийсь мій далекий родич, але не двоюрідний брат точно", – запевняє пропагандист. Він також зазначив, що "не знає ніяких Олександрів Шапірів", що працює на ВДТРК із 2010 року і що "ніяких проблем" у Росії в 2010-2011 роках у нього не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов голосно заявив, що Росія нібито приїде в Україну на танках, щоб помститися за знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові. Він нахабно додав, що по-іншому "звільнити" країну вже неможливо.

Також Соловйов погрожував Україні введенням на Донбас російських "миротворців", після чого ЗСУ нібито навіть не наважаться ні на які дії в зоні збройного конфлікту.

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Особи
Ігор Коломойський Володимир Соловйов
Місце
Україна
Тег
телеканал 1+1
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филипп филипыч
филипп филипыч
пропагандисты везде одинаковы, это точно)
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