|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Він не наркоман!" Скандальний президент Eurolab знову сплив на росТБ

3.4тЧитати матеріал російською

Телеведучий Андрій Пальчевський, який є засновником медичного центру Eurolab, де здавав аналізи кандидат у президенти Володимир Зеленський, знову з'явився на російському телебаченні.

Там він спростував чутки про те, що його приятель може мати проблеми з наркотиками. З виправдувальною промовою Пальчевський виступив у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема він наголосив, що звинувачення опонентів Зеленського в його наркозалежності сприймає як "геббельсівську пропаганду".

"Це обвинувачення геббельсівського типу, коли ні сіло ні впало називають людину останніми словами", — обурився Пальчевський.

Андрій Пальчевський під час включення на росТБ

Андрій Пальчевський під час включення на росТБ

Скріншот відео

Андрій Пальчевський під час включення на росТБ

Андрій Пальчевський під час включення на росТБ

Скріншот відео

Новини
У мережі викрили "наркомана" Зеленського: опубліковане відео

Крім того, він висловив думку, що такий чорний піар не має жодного ефекту, оскільки Зеленський нібито став "тефлоновим".

"Усі звинувачення, які висуваються проти нього, розбиваються об скелю народного несприйняття. Грати на цьому полі його опоненту — дуже небезпечний задум", — резюмував одіозний приятель Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пальчевський в ефірі кремлівського ТБ закликав росіян менше критикувати Україну. Такі дії нібито заважають возз'єднанню обох країн, яке, на його думку, має відбутися.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Володимир ЗеленськийАндрій Пальчевський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
86
8
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Да Зеленский сам заварил эту кашу с анализами в надежде на то, что Порошенко оскорбится и откажется. Но не на того нарвался. А теперь его российский дружок изворачивается, как может. От всей этой зе-команды так несет 'януковичем'.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Яшенко Сергей
Яшенко Сергей
Наркоман наркоман =)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Tr Svit
Tr Svit
Пальчевский,тебе нравится выступать на этом канале,на котором такую грязь и дерьмо льют на Украину. Работаешь на получение в будущем индульгенции от царя всея Руси?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки