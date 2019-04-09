"Він не наркоман!" Скандальний президент Eurolab знову сплив на росТБ

Телеведучий Андрій Пальчевський, який є засновником медичного центру Eurolab, де здавав аналізи кандидат у президенти Володимир Зеленський, знову з'явився на російському телебаченні.

Там він спростував чутки про те, що його приятель може мати проблеми з наркотиками. З виправдувальною промовою Пальчевський виступив у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема він наголосив, що звинувачення опонентів Зеленського в його наркозалежності сприймає як "геббельсівську пропаганду".

"Це обвинувачення геббельсівського типу, коли ні сіло ні впало називають людину останніми словами", — обурився Пальчевський.

Андрій Пальчевський під час включення на росТБ Скріншот відео

Андрій Пальчевський під час включення на росТБ Скріншот відео

Крім того, він висловив думку, що такий чорний піар не має жодного ефекту, оскільки Зеленський нібито став "тефлоновим".

"Усі звинувачення, які висуваються проти нього, розбиваються об скелю народного несприйняття. Грати на цьому полі його опоненту — дуже небезпечний задум", — резюмував одіозний приятель Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пальчевський в ефірі кремлівського ТБ закликав росіян менше критикувати Україну. Такі дії нібито заважають возз'єднанню обох країн, яке, на його думку, має відбутися.

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