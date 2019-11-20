"Він вирветься звідти і знову буде з нами": вчителька розповіла зворушливі подробиці про загиблого у Балаклії військового

У загиблого на військовому складі у Балаклії прапорщика Дмитра Мовчана залишилося двоє маленьких дітей. Він сам обрав професію військового, вважав, що це його покликання.

Як розповіла OBOZREVATEL його шкільна вчителька Катерина Синянська, після 9-го класу він пішов у коледж при Сумському національному аграрному університеті. А після закінчення був призваний в армію. У селі Велика Писарівка, де виріс Мовчан, багато жителів зараз у жалобі.

Дмитро Мовчан Facebook Дмитра Мовчана

"Відслуживши, він уклав контракт. Він тоді сказав, що за час служби зрозумів, що армія – це його", – згадує Синянська.

За словами вчительки, Дмитро виріс у простій родині, його батько робив у колгоспі, а мама була працівницею соцслужби. Сім'ю Мовчан у селі дуже поважають. "Діма і сам був дуже хорошим хлопцем. Я викладала у них англійську, і не пригадаю, щоб він хуліганив або з ним були якісь проблеми. Дуже вихований і дуже чесний", – зі сльозами каже викладачка.

Дмитро Мовчан

Сам Дмитро був дуже спортивним. Із хлопцями та вчителями вони сплавлялися на байдарках, ходили в походи. У Діми на сторінці є фото, де він займається джампінгом.

VK Дмитра Мовчана

А ось фото у формі ніде немає, він не любив виставляти службу напоказ. "Ми тільки зараз дізналися, що він був в АТО, сам Діма нічого про це не говорив, не хвалився. Можливо, беріг батьків, які дуже переживали за нього в ці роки. Але він завжди їм відповідав – все буде добре", – каже Синянська.

Дмитро одружився восени три роки тому VK Дмитра Мовчана

Дмитро із дружиною та старшою донькою, січень 2019. Вони чекали на другу дитину Facebook Дмитра Мовчана

Дмитро з дружиною VK Дмитра Мовчана

Одружився Дмитро восени три роки тому. У них було гарне весілля. А незабаром з'явилася дочка. Зараз у родині вже двоє діток.

Вчителька з гіркотою каже: "Дивлюся на його фото у чорній рамці, таке враження, що вона тисне на нього. Здається, ще трохи, і він вирветься звідти і знову буде з нами".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вибухи у Балаклії відбулися у п'ятницю, 15 листопада. На місці загинули двоє військових – Дмитро Мовчан і Денис Ярмак. Обом було по 26 років.

Третій військовий, 43-річний старший солдат Сергій Подуфалов, помер 17 листопада. Лікарі боролися за його життя два дні, але врятувати не змогли. У нього були опіки, осколкові поранення і вибухова травма.

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