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20 листопада • оновлено в 17:53
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"Він вирветься звідти і знову буде з нами": вчителька розповіла зворушливі подробиці про загиблого у Балаклії військового

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У загиблого на військовому складі у Балаклії прапорщика Дмитра Мовчана залишилося двоє маленьких дітей. Він сам обрав професію військового, вважав, що це його покликання.

Як розповіла OBOZREVATEL його шкільна вчителька Катерина Синянська, після 9-го класу він пішов у коледж при Сумському національному аграрному університеті. А після закінчення був призваний в армію. У селі Велика Писарівка, де виріс Мовчан, багато жителів зараз у жалобі.

Дмитро Мовчан

Дмитро Мовчан

Facebook Дмитра Мовчана

"Відслуживши, він уклав контракт. Він тоді сказав, що за час служби зрозумів, що армія – це його", – згадує Синянська.

За словами вчительки, Дмитро виріс у простій родині, його батько робив у колгоспі, а мама була працівницею соцслужби. Сім'ю Мовчан у селі дуже поважають. "Діма і сам був дуже хорошим хлопцем. Я викладала у них англійську, і не пригадаю, щоб він хуліганив або з ним були якісь проблеми. Дуже вихований і дуже чесний", – зі сльозами каже викладачка.

Дмитро Мовчан

Дмитро Мовчан

Сам Дмитро був дуже спортивним. Із хлопцями та вчителями вони сплавлялися на байдарках, ходили в походи. У Діми на сторінці є фото, де він займається джампінгом.

"Він вирветься звідти і знову буде з нами": вчителька розповіла зворушливі подробиці про загиблого у Балаклії військового

VK Дмитра Мовчана

А ось фото у формі ніде немає, він не любив виставляти службу напоказ. "Ми тільки зараз дізналися, що він був в АТО, сам Діма нічого про це не говорив, не хвалився. Можливо, беріг батьків, які дуже переживали за нього в ці роки. Але він завжди їм відповідав – все буде добре", – каже Синянська.

Дмитро одружився восени три роки тому

Дмитро одружився восени три роки тому

VK Дмитра Мовчана

Дмитро із дружиною та старшою донькою, січень 2019. Вони чекали на другу дитину

Дмитро із дружиною та старшою донькою, січень 2019. Вони чекали на другу дитину

Facebook Дмитра Мовчана

Дмитро з дружиною

Дмитро з дружиною

VK Дмитра Мовчана

Одружився Дмитро восени три роки тому. У них було гарне весілля. А незабаром з'явилася дочка. Зараз у родині вже двоє діток.

Вчителька з гіркотою каже: "Дивлюся на його фото у чорній рамці, таке враження, що вона тисне на нього. Здається, ще трохи, і він вирветься звідти і знову буде з нами".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Вибухи у Балаклії відбулися у п'ятницю, 15 листопада. На місці загинули двоє військових – Дмитро Мовчан і Денис Ярмак. Обом було по 26 років.

  • Третій військовий, 43-річний старший солдат Сергій Подуфалов, помер 17 листопада. Лікарі боролися за його життя два дні, але врятувати не змогли. У нього були опіки, осколкові поранення і вибухова травма.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна
Теги
вибухи на складах Балаклія
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Сейчас в семье уже двое деток." Жалко деток ... Честно. Да и жену жалко ...
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