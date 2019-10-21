"Він не дебіл, а покидьок!" Коломойський "наїхав" на міністра культури через "Квартал 95"

Бізнесмен Ігор Коломойський образив міністра культури Володимира Бородянського за позицію в скандалі з "Кварталом 95".

Коломойський засудив міністра за рішення вибачитися перед ексглавою Нацбанку Валерією Гонтаревою за жарти коміків, передає "Настоящее время".

"Нехай краще вибачиться перед усіма постраждалими від Гонтаревої. Крім Коломойського. Тому що коли він вибачається за когось перед Гонтаревою, це означає, що він не дебіл, а покидьок", – заявив бізнесмен.

Бородянський і Коломойський

Як повідомляв OBOZREVATEL, колектив студії "Квартал 95" після гучного скандалу пояснив свою позицію, наголосивши, що "гумор – їхня головна зброя" і вони будуть з гордістю займатися своєю справою, "навіть якщо це не подобається деяким політикам".

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