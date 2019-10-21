Головна Новини
21 жовтня • оновлено в 23:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Він не дебіл, а покидьок!" Коломойський "наїхав" на міністра культури через "Квартал 95"

5.7т Читати матеріал російською

Бізнесмен Ігор Коломойський образив міністра культури Володимира Бородянського за позицію в скандалі з "Кварталом 95".

Коломойський засудив міністра за рішення вибачитися перед ексглавою Нацбанку Валерією Гонтаревою за жарти коміків, передає "Настоящее время".

"Нехай краще вибачиться перед усіма постраждалими від Гонтаревої. Крім Коломойського. Тому що коли він вибачається за когось перед Гонтаревою, це означає, що він не дебіл, а покидьок", – заявив бізнесмен.

Новини
"Міністр економіки – дебіл": Коломойський розгромив Милованова через Гонтареву

Бородянський і Коломойський

Бородянський і Коломойський

Як повідомляв OBOZREVATEL, колектив студії "Квартал 95" після гучного скандалу пояснив свою позицію, наголосивши, що "гумор – їхня головна зброя" і вони будуть з гордістю займатися своєю справою, "навіть якщо це не подобається деяким політикам".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Володимир Бородянський Ігор Коломойський Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
101
8
Смішно
3
Цікаво
24
Сумно
23
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kozlovska Ivalon
Kozlovska Ivalon
Совсем охренели - еще извиняться перед Гонтаревой!!! Кроме нее не видно, кому был бы выгоден поджог, а ей очевидно прямая выгода - получит страховку, за которую по нынешним ценам продать не смогла бы. Обсмеивание негодяя - это не убийство. а гуманизм!!! Получала зарплату 400 тыс грн и выступала против повышения минимальной зарплаты. Выводила деньги из Украины, участница мошеннических схем. Ее деятельность, а также и поджог, надо тщательно расследовать и наказать по всей строгости закона. А она сидит в Лондоне, жрет устрицы и теперь смеется над этими извинениями! А за поджег теперь еще получит статус беженки в Лондоне, преследуемой! Так что с почти 100-процентной вероятностью она сама заказала и оплатила поджег за страховку и статус беженки для Лондона. Извинения тут неуместны, как и претензии к тем, кто ее обсмеял.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Руденко Вован
Руденко Вован
Сначала надурил с ваучерами потом вывел бабло с Привата,он должен вернуть деньги и извенится,но недождетесь он гопник.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Беня ненавидит Гонтареву,которая вставила этого фармазона по самые помидооры и таких же мудаков,как это мохнатое чучело в ярмолке.Мстит,сучок.дешево и пошло.Беня,лучше кофЭ пей,подло хасидское!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Тарас Бор
Тарас Бор
Тамерланов гулям Тамерлана,а ты,я так понимаю,за время работы Гонтаревой на посту главы НБУ,стал богаче,дурик?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel