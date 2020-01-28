"Він наша легенда!" Зеленський з гордістю згадав першого українця в космосі

Президент України Владмир Зеленський вшанував пам'ять першого українського космонавта, генерал-майора Леоніда Каденюка.

Саме завдяки йому Гімн України вперше прозвучав у космосі. Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні, опублікованому в Telegram-каналі.

"Незважаючи на численні регалії, його характеризують як дуже скромну людину, дуже порядну й чесну. Сигналом для пробудження екіпажу "Колумбії" він обрав Гімн України. Так "Ще не вмерла Україна" вперше прозвучала в космосі над усією планетою Земля. Він наша легенда. І сьогодні, 28 січня, йому виповнилося б 69 років", – підкреслив Зеленський.

Леоніду Каденюку виповнилося б 69 років Укрінформ

Він пообіцяв за кошт держави облаштувати могилу й пам'ятник Каденюку.

"На прощанні з ним у 2018 році були політики високого рівня, і за весь цей час держава не змогла вирішити питання вшанування пам'яті великого українця. І нам має бути за це соромно. Як мені відомо, проєкт меморіалу існує. Фінансування держава бере на себе, про що ми домовилися з урядом", – підкреслив президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня першому українському космонавту Леоніду Каденюку виповнилося б 69 років.

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