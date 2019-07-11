"Він мене вбиває!" Українка вразила мережу несамовитою історією про напад

У Чернівцях на жінку посеред вулиці напав чоловік, побив і намагався пограбувати, проте її врятували перехожі, які почули крик.

Історію постраждалої опублікували на сторінці See Life у Facebook. Інцидент стався 8 липня приблизно о 23:00.

"Коли я йшла повз 27-му школу і Водограй, короткою неосвітленою стежкою (а на хвилиночку, у нас пів міста без нормального освітлення), він накинувся на мене ззаду з ударом ліктем у голову, завалив на землю, тримав рот і бив по голові, сподіваючись, що відключуся. Я кричала", – розповіла дівчина.

Постраждала дівчина See Life

На щастя, її крики почули місцеві жителі й прибігли на допомогу. "Викликайте поліцію! Він мене вбиває!" – сказала жертва.

Після цього чоловік кинув її і втік. Тільки потім постраждала зрозуміла, що зловмисник йшов за нею і планував цей напад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловік напав на народного депутата і розпорошив йому в обличчя сльозогінний газ. Інцидент стався під час зустрічі з виборцями.

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