"Сказав, що потраплю в психушку або тюрму!" На Київщині депутат з дружиною влаштували війну за маленького сина

В Україні розгорається чергова трагедія через маленьку дитину. Депутат Київської обласної ради Гліб Лірник і його дружина Валентина Павлюк не можуть поділити 2-річного сина Рината.

Мати приїжджає до будинку чоловіка з адвокатами і родичами, привозить постанову суду, про те, що вона має право так само спілкуватися з сином, як і чоловік. Але все закінчується скандалом, побиттям і зверненням у поліцію.

Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Чоловік звинувачує дружину

Молода пара вже майже сім місяців не живе разом. У вересні минулого року Валентина подала на розлучення, дізнавшись, що у чоловіка з'явилася інша жінка. Відтоді почалася війна.

"Він мені сказав, що тепер у мене війна не тільки з ним, але і з його родиною. Що я погана мати і мене позбавлять батьківських прав. У хід буде запущено весь ресурс, а я потраплю в психлікарню або в тюрму. Ось так і сказав", – розповідає OBOZREVATEL Валентина.

Ще недавно пара була щаслива З особистого архіву

Хоча добровільної згоди Гліб на розірвання шлюбу не дає, а судові засідання постійно відкладаються.

Чоловік на відео e своєму Instagram звинувачує дружину в зрадах, запевняє, що у неї з психікою не все гаразд, і каже, що на час карантину син буде жити з ним. А якщо дружина хоче його бачити, то він готовий надати їй будиночок для гостей.

"Побив на очах у моєї мами"

Однак у Валентини інша версія того, що трапилося. Вона каже, що Гліб сина у неї забрав ще до карантину. А також, що він уже не раз бив її. "Він побив мене на очах у моєї мами в її квартирі. Сина забрав, хоча є постанова суду, що він повинен жити зі мною і з ним 50 на 50", – розповідає молода жінка.

Спочатку Валентина, намагаючись напоумити чоловіка, приходила на побачення з малюком. "У будинок мене давно не пускають, тому з дитиною я зустрічалася у дворі. Було холодно, накрапав дощ, мені перевертали коробку як бомжу, щоб я могла сісти. І ми з сином малювали. Тривало це півгодини-годину", – каже Валентина.

Гліб і Валентина З особистого архіву

Спочатку вона могла приходити туди зі своїм адвокатом, тому що боялася Гліба. Але потім і адвокату заборонили входити на територію приватного володіння.

"Чоловік живе в будинку з іншою жінкою. Вони удвох виходили на подвір'я, мене ображали. Його нова подруга могла сказати на адресу моєї дитини "синок". Уявляєте, що коїлося зі мною як із матір'ю", – ледь стримуючи сльози говорить Валентина.

Душили і закривали рот

А 15 квітня у дворі будинку стався конфлікт. "Я приїхала з постановою суду, щоб забрати малюка. Мене впустили на подвір'я. Там була няня і садівник. Я попросила няню передати копію постанови Глібу, але вона відмовилася, сказала, що приставлена до мене. Тоді попросила віднести садівника. Він відніс.

Розбірки біля будинку, де живе малюк Скрін відео

Я взяла малюка на руки, і сказала, що не роблю нічого протиправного. Але няня почала виривати сина. На крики вийшов Гліб, наказав няньці відпустити дитину і зажадав, щоб я викликала поліцію. Я попросила, не підходити до мене близько. Пішла в гараж, бо було холодно. За мною кинулися Гліб із садівником і нянею. Мене притиснули до стіни, і Гліб почав бити мене головою об стіну. Потім мене повалили, притиснули колінами, мене душили, закривали рот. Я вдарилася головою об бетонну підлогу на мить втратила орієнтацію. Садівник забрав дитину, ми залишилися удвох у гаражі і тоді Гліб став мене бити, я вставала, а він знову бив. Я вийшла з гаража і в шоці пішла до воріт. А чоловік вийшов з іншого боку й обійшов навколо, щоб не потрапити на камери", – згадує Валентина.

Після цього Валентина зробила фото – на її тілі величезні синці. І звернулася в лікарню, де їй поставили діагноз струс мозку.

Жінка показала синці

Жінка показала синці

Але Гліб не вірить у травми дружини, запевняє, що пальцем її не чіпав, і вона все вигадала. Однак, за словами Валентини, буквально на другий день після побиття, чоловік сходив у поліцію і написав на неї три заяви – за проникнення на його територію, за те, що вона вкрала у нього з машини 1,5 тисячі доларів і за наклеп.

У п'ятницю, 8 травня Валентина знову спробувала забрати дитину. Але, незважаючи на обіцянки Гліба віддати сина, в будинку їй сказали, що Гліб із мамою і дитиною поїхали в лікарню.

З листування Гліба і Валентини. Спочатку Гліб готовий привезти сина, а потім відмовляється

"Поки ми там стояли біля воріт, Валя намагалася додзвонитися і йому, і його мамі, але ніхто трубку не брав. Потім він сам подзвонив Валі і сказав, що через 20 хвилин привезе Рината їй додому. Ми помчали додому, дзвонить вона йому, а він говорить спілкуйтеся з моїм адвокатом. Звичайно, адвокат не в курсі", – розповідає знайома родини Міла.