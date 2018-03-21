"Була вже мертвою": з'явилися деталі загибелі дитини на уроці в Мирнограді

На виклик до школи №2 міста Мирнограда Донецької області, де 11-річному хлопчикові стало погано прямо на уроці фізкультури і згодом він помер, приїхали не лікарі, а парамедики.

Як повідомляється на Facebook сторінці "Типовий Мирноград", на прохання самих медиків в групі опублікували їхню версію з подробицями події.

"У першу чергу варто відзначити, що на виклик в школу лікарів навіть не було. Поїхали два парамедика, які, безумовно, працівники медицини, але... Це фахівці з середньою спеціальною медичною освітою, які мають право проводити діагностику і встановлювати діагноз, проводити самостійне лікування або направляти пацієнта до лікаря-фахівця", - розповів медпрацівник, який побажав не називати свого імені.

За його словами, на зміні в Мирноградській СШМД чергує тільки один лікар, який в момент події був на іншому виклику, що надійшов раніше.

"Ось і виходить, що, якщо у двох людей одночасно трапиться інфаркт або інсульт, то тільки до одного з хворих поїде парамедік. Така ситуація дуже легко пояснюється: медреформа викошує співробітників, молодь, яка вчилась 6 років, не хоче прив'язуватися до провінції", - пояснює він.

За його словами, "швидка" так довго добиралася на місце виклику через відсутність мигалок на авто.

"А багато замислювалися, чому водії не користуються мигалками? А не можна! Для використання проблискових маячків потрібен спеціальний дозвіл і оплата в бюджет круглої суми за кожен автомобіль. А грошей-то немає. Ось такий парадокс, бюджетна організація повинна сплатити до бюджету гроші з бюджету. Звичайно, синя люстра і сирена в цих машинах є, але користуватися - заборонено", - підкреслив медпрацівник.

Він додав, що дуже часто медпрацівникам доводиться везти хворих в інше місто для надання медичної допомоги, через це Мирноград по півдня залишається без медиків.

"У школі ж сталася трагедія, причини смерті будуть встановлені пізніше. Ясно тільки одне - дитина загинула не тільки від хвороби або чиїхось хибних дій. Його вбила бюрократія і маразм, який вбиває українську медицину", - додав співрозмовник.

"А між нами кажучи, коли приїхала швидка, хлопчик був вже мертвий, а всі реанімаційні заходи проводилися, так би мовити, "для протоколу", - сказав медпрацівник Мирноградської лікарні.

Як повідомляв "Обозреватель", 21 березня в одній з шкіл Мирнограда 11-річний хлопчик помер прямо на уроці фізкультури.