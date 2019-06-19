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Вимре 20% українців: з'явився тривожний прогноз на найближчий час

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Населення України до 2030 року скоротиться до 40,88 мільйонів осіб, а до 2050 – до 35,22 млн.

Такі дані містяться в новому звіті ООН "Перспективи світового народонаселення" за 2019 рік.

"Найбільш істотне скорочення чисельності населення очікується в Болгарії, Латвії, Литві, Україні і на островах Уолліс і Футуна – до 20% і більше. Населення України скоротиться на 19,9%", – йдеться в документі.

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Українців стане менше на 20%

Уніан

За даними ООН, станом на 2019 рік в Україні з урахуванням територій анексованого Криму проживає 43,99 млн осіб.

Аналітики прогнозують, що до 2050 року чисельність населення скоротиться, як мінімум, на 1% в 55 країнах. У цілому ж, згідно зі звітом, у найближчі 30 років населення планети збільшиться на 2 млрд осіб – до 9,7 млрд.

Стало відомо також, що буде з населенням України до кінця XXI століття. Так, в ООН спрогнозували скорочення населення до 24,5 млн осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені забили тривогу через демографію в Україні, заявивши, що нації загрожує повне зникнення всього лише за півтора століття.

За прогнозами, якщо ситуація не зміниться, то за 30 років населення країни зменшиться до 25 мільйонів.

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Місце
Україна
Тег
ООН
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Надо ускориться, к 24 году 2-3 милиона для обработки полей хватит, остальные на удобрения. Так сказал полу бог, полу человек Байден.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Не верьте! Полный трындёшь! Вна Украине сейчас 30 млн. человек! Так сказал Зеленский!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Х0хлы, вы такими темпами не доживёте до краха России))))))))))))))
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Пигин Макс, а где ты видал россиян окромя ускоглазых в Москве да Питере? Клоун...
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