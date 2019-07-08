Вимагав бізнес-клас: скандальний екснардеп потрапив у конфуз на відпочинку. Фото

Колишній народний депутат від "Народного фронту" Микола Мартиненко, який фігурує в гучній справі про розкрадання на "Енергоатомі", застряг в аеропорту Анталії (Туреччина).

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач, опублікувавши підтверджуючі знімки (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За даними журналіста, Мартиненко, який не міг вилетіти своїм рейсом з країни, вимагав до себе особливого ставлення.

"Вчора вночі екс-депутат Микола Мартиненко намагався вилетіти з Анталії, але рейс все відкладали і не погоджувалися відправити шановану людини додому бізнес-класом хоча б через Стамбул", – написав Ткач.

Микола Мартиненко Telegram-канал Tkach

Микола Мартиненко Telegram-канал Tkach

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Шевченківському суді Києва показали документи, що свідчать про те, що Мартиненко є власником офшорної компанії, яка отримувала відкати з "Енергоатому" на загальну суму 6,5 млн євро.

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