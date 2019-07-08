ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Вимагав бізнес-клас: скандальний екснардеп потрапив у конфуз на відпочинку. Фото

3.8тЧитати матеріал російською

Колишній народний депутат від "Народного фронту" Микола Мартиненко, який фігурує в гучній справі про розкрадання на "Енергоатомі", застряг в аеропорту Анталії (Туреччина).

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач, опублікувавши підтверджуючі знімки (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За даними журналіста, Мартиненко, який не міг вилетіти своїм рейсом з країни, вимагав до себе особливого ставлення.

"Вчора вночі екс-депутат Микола Мартиненко намагався вилетіти з Анталії, але рейс все відкладали і не погоджувалися відправити шановану людини додому бізнес-класом хоча б через Стамбул", – написав Ткач.

Новини
Під прицілом Європи: у яких справах фігурує Мартиненко
Микола Мартиненко

Микола Мартиненко

Telegram-канал Tkach

Микола Мартиненко

Микола Мартиненко

Telegram-канал Tkach

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Шевченківському суді Києва показали документи, що свідчать про те, що Мартиненко є власником офшорної компанії, яка отримувала відкати з "Енергоатому" на загальну суму 6,5 млн євро.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Справа Мартиненка" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Справа Мартиненка
Особа
Микола Мартиненко
Місце
Туреччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
5
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel