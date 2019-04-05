|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Вимагаємо змісту!" Вакарчук потужно звернувся до Зеленського та Порошенка. Відео

Читати матеріал російською

Відомий український співак і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав потужне відеопослання кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Звернувся він також і до українців. Відповідний ролик з'явився на його сторінці в Facebook. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Всі говорять про вибори президента України. Градус обговорення зашкалює. Здавалося б, це добре, українці активно думають про своє майбутнє і майбутнє своєї держави. Але давайте насправді розберемося, про що всі говорять", – сказав Вакарчук.

Новини
"Вам не шкода?" Вакарчук розлютив українців випадом проти Зеленського

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Скріншот

"Будуть дебати чи ні, де вони відбудуться, хто буде модерувати. Хто які аналізи при цьому повинен здавати. Хіба це ті речі, які і справді дозволять нам зробити свій вибір? І це відбувається протягом всієї президентської кампанії. Зміст постійно підміняється формою. Йде постійна боротьба кольорів і слоганів. Пафос проти гумору, білборди проти Instagram", – продовжив артист.

Він заявив, що як виборець, хоче знати відповіді на важливі питання.

"Як той чи інший президент збирається реалізовувати в Україні верховенство права? Яка у них програма реформування судової системи? Як вони збираються повертати додому військовополонених і політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях? Як вони будуть повертати Крим і Донбас? Як вони використають свій капітал для того, щоб замінити корупцію рівними правилами для всіх?" – пояснив співак.

"Дорогі виборці! Не дайте підмінити зміст формою. Вимагайте у кандидатів у президенти конкретної відповіді на питання, якою вони бачать Україну через 5 років і які конкретні шляхи реалізації цього бачення. Зміст важливіший, ніж форма. Вимагаю змісту!" – озвучив Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук вразив українців зворушливою промовою про полонених моряків.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
7
3
Смішно
28
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Команчо Горослав
Команчо Горослав
Славко - остынь и делай из себя ГУРУ, и не толчи элементарные истины. Только от клоуна Зе даже с иголками под ногти х...й что вытащишь кроме анализов, да и то не все.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Вот это и будет освещено на дебатах как минимум на телевидении в установленные законом сроки. Немного терпения и главное не превратить выборы в фарс, чего Зе!коМанда и добивается
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки