"Вимагаємо змісту!" Вакарчук потужно звернувся до Зеленського та Порошенка. Відео

Відомий український співак і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав потужне відеопослання кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Звернувся він також і до українців. Відповідний ролик з'явився на його сторінці в Facebook. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Всі говорять про вибори президента України. Градус обговорення зашкалює. Здавалося б, це добре, українці активно думають про своє майбутнє і майбутнє своєї держави. Але давайте насправді розберемося, про що всі говорять", – сказав Вакарчук.

Святослав Вакарчук Скріншот

"Будуть дебати чи ні, де вони відбудуться, хто буде модерувати. Хто які аналізи при цьому повинен здавати. Хіба це ті речі, які і справді дозволять нам зробити свій вибір? І це відбувається протягом всієї президентської кампанії. Зміст постійно підміняється формою. Йде постійна боротьба кольорів і слоганів. Пафос проти гумору, білборди проти Instagram", – продовжив артист.

Він заявив, що як виборець, хоче знати відповіді на важливі питання.

"Як той чи інший президент збирається реалізовувати в Україні верховенство права? Яка у них програма реформування судової системи? Як вони збираються повертати додому військовополонених і політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях? Як вони будуть повертати Крим і Донбас? Як вони використають свій капітал для того, щоб замінити корупцію рівними правилами для всіх?" – пояснив співак.

"Дорогі виборці! Не дайте підмінити зміст формою. Вимагайте у кандидатів у президенти конкретної відповіді на питання, якою вони бачать Україну через 5 років і які конкретні шляхи реалізації цього бачення. Зміст важливіший, ніж форма. Вимагаю змісту!" – озвучив Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук вразив українців зворушливою промовою про полонених моряків.

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