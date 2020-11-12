Вілкул госпіталізований до лікарні – джерело

Сьогодні, 12 листопада, міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул знаходиться на стаціонарному лікуванні в Інституті серця Бориса Тодурова в Києві.

Про це повідомив "Украіна24" з посиланням на джерело в Кривому Розі. За останні півтора місяці це вже третій раз, коли Юрій Григорович звертається за допомогою до кардіологів.

Раніше йому зробили серйозну операцію на серці. Подробиць про поточний стан мера Кривого Рогу на поточний момент немає.

14 листопада Юрію Вілкулу виповниться 71 рік. У 2006 році Юрій Григорович був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради, і на першій сесії – її головою. Юрій Вілкул очолював Дніпропетровську обласну раду з вересня 2006 до червня 2010 року. Починаючи з листопада 2010 року до теперішнього часу – Криворізький міський голова.

У 2011 році був переможцем регіонального конкурсу "Людина року Придніпров'я – 2011" в номінації "Народний мер року", у 2012, 2013, 2014 роках – переможцем обласного конкурсу серед посадових осіб органів місцевого самоврядування в номінації "Кращий мер міст обласного значення з районним поділом".

Згідно з попередніми результатами голосування 25 жовтня, в Кривому Розі другий тур місцевих виборів відбудеться. Дата проведення ще не встановлена ​​через судові засідання, які ще тривають, з розгляду порушень в день голосування 25 жовтня.