Вилив окріп у рот: з'явилося перше відео з жінкою із Запоріжжя

У мережі з'явилося перше відео з постраждалою Анастасією Шаповаловою із Запоріжжя, яку цивільний чоловік облив окропом.

Його на своїй сторінці у Facebook опублікувала волонтерка Злата Некрасова, яка допомагає жінці. Адже 25-річна Настя – кругла сирота, а лікування щодня коштує їй 7 тис. гривень (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Після нападу неадекватного співмешканця жінка отримала 21% опіків тіла, а також пошкодження слизової оболонки горла (він вилив їй окріп у рот, коли та спала).

Анастасія Шаповалова Скріншот відео

Як розповідає Некрасова, в лікарню до Анастасії прийшла мати її цивільного чоловіка і намагалася роздратувати її. Вона спробувала висунути постраждалій претензії в тому, що її сину загрожує занадто великий термін (15 років), і запитала Настю, чи жалкує вона про щось.

Крім того, мати жорстокого чоловіка звинуватила волонтерку, яка допомагає Анастасії, в тому, що вона нібито "закладає їй банани у вуха".

За словами Некрасової, постраждалій вже зробили операцію і пересадили шкіру в області кисті, плечового суглоба, лівого ока та шиї.

Сама Анастасія зазначила, що після операції у неї все болить, але вона терпить завдяки знеболювальним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Запоріжжі 2 липня хлопець після сварки облив свою дівчину бензином і підпалив її. Вона потрапила в лікарню у критичному стані і померла через тиждень.

Хлопець Анастасії Ковальової – 28-річний Віталій Чайковський з Донецької області. Як розповідали знайомі пари, вони зустрічалися приблизно рік. Він ніде не працював і часто ревнував Настю.

Віталію обрали запобіжний захід – він проведе 60 діб під арештом.

Настя весь час писала у соцмережах, що коханий балує її – жоден тиждень не минає без квітів, і він готовий витратити на неї всі гроші. Дівчина активно публікувала фото подарунків.

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