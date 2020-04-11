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11 квітня • оновлено в 17:58
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Вилікувалося від COVID-19 більше, ніж померло! В Україні зауважили позитивний нюанс

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В Україні вперше за одну добу вилікувалося від коронавірусу COVID-19 більше пацієнтів, ніж померло від інфекції.

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Як повідомляється у статистиці Міністерства охорони здоров'я України станом на ранок 11 квітня, видужало 79 осіб, а померло – 73.

Вилікувалося від COVID-19 більше, ніж померло! В Україні зауважили позитивний нюанс

Днем раніше було зафіксовано 69 летальних випадків, а 61 пацієнт одужав.

Всього станом на ранок 11 квітня в Україні офіційно підтвердили 2511 випадків коронавірусу COVID-19.

Вилікувалося від COVID-19 більше, ніж померло! В Україні зауважили позитивний нюанс

Facebook МОЗ

Як писав OBOZREVATEL, дива не трапилося: коронавірус дістався останньої області України – Миколаївської. Захворіли двоє жителів Миколаївського району, які повернулися з Польщі.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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Makarenko Alex
Makarenko Alex
79:73 = смертность 0,2%?..
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
молодцы! Держитесь, червяки!
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

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