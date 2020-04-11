Вилікувалося від COVID-19 більше, ніж померло! В Україні зауважили позитивний нюанс

В Україні вперше за одну добу вилікувалося від коронавірусу COVID-19 більше пацієнтів, ніж померло від інфекції.

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Як повідомляється у статистиці Міністерства охорони здоров'я України станом на ранок 11 квітня, видужало 79 осіб, а померло – 73.

Днем раніше було зафіксовано 69 летальних випадків, а 61 пацієнт одужав.

Всього станом на ранок 11 квітня в Україні офіційно підтвердили 2511 випадків коронавірусу COVID-19.

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Як писав OBOZREVATEL, дива не трапилося: коронавірус дістався останньої області України – Миколаївської. Захворіли двоє жителів Миколаївського району, які повернулися з Польщі.

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