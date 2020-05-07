"Вільха-М" на фінішній прямій: названо дату масового виробництва українських ракет

У державному концерні "Укроборонпром" планують почати серійне виробництво вітчизняного ракетного комплексу "Вільха-М" з 2021 року.

Як повідомила пресслужба концерну, зокрема, на 2020 рік заплановано продовження випробувань згідно з календарним планом виконання дослідно-конструкторської роботи, передає "Радіо Свобода".

"Випробування "Вільхи-М" здійснюються у рамках запровадження нової системи на озброєння ЗСУ. У квітні відбулися вже другі успішні випробування ракети. У другому кварталі 2020 року заплановано проведення завершального етапу випробувань", – повідомили в "Укроборонпромі".

Вільха-М Скриншот відео

Крім того, у Міноборони виділено кошти для проведення зазначених випробувань, а також розрахунку з ДП "ДержККБ "Луч" і його співвиконавцями за виконані роботи. Після проведення зазначених випробувань Міноборони має в найкоротший термін поставити системи "Вільха-М" на озброєння ЗСУ.

"Прогнозується, що з 2021 року розпочнеться її серійне виробництво", – зазначили у концерні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилося видовищне відео випробувань новітньої української ракети "Вільха-М", на яке негайно відреагували російські пропагандисти. Стрільби відбулися на одному з полігонів Одеської області.

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