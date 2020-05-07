Головна Новини
7 травня • оновлено в 12:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Вільха-М" на фінішній прямій: названо дату масового виробництва українських ракет

2.4т
Читати матеріал російською

У державному концерні "Укроборонпром" планують почати серійне виробництво вітчизняного ракетного комплексу "Вільха-М" з 2021 року.

Як повідомила пресслужба концерну, зокрема, на 2020 рік заплановано продовження випробувань згідно з календарним планом виконання дослідно-конструкторської роботи, передає "Радіо Свобода".

"Випробування "Вільхи-М" здійснюються у рамках запровадження нової системи на озброєння ЗСУ. У квітні відбулися вже другі успішні випробування ракети. У другому кварталі 2020 року заплановано проведення завершального етапу випробувань", – повідомили в "Укроборонпромі".

Вільха-М

Вільха-М

Скриншот відео

Крім того, у Міноборони виділено кошти для проведення зазначених випробувань, а також розрахунку з ДП "ДержККБ "Луч" і його співвиконавцями за виконані роботи. Після проведення зазначених випробувань Міноборони має в найкоротший термін поставити системи "Вільха-М" на озброєння ЗСУ.

"Прогнозується, що з 2021 року розпочнеться її серійне виробництво", – зазначили у концерні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилося видовищне відео випробувань новітньої української ракети "Вільха-М", на яке негайно відреагували російські пропагандисти. Стрільби відбулися на одному з полігонів Одеської області.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Укроборонпром
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
11
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

  • У світі захворіли вже більше 3,8 мільйона осіб, загинули – 265 тисяч.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавірусу.

  • Італійські вчені заявили про винахід першої вакцини, яка здатна нейтралізувати COVID-19.

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

  • Ісландія оголосила про перемогу над коронавірусом: одужали 97%!

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги