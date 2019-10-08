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8 жовтня • оновлено в 13:27
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/ Суспільство

Знаменитий генерал СБУ Трепак призначений заступником генпрокурора

7.7т Читати матеріал російською

Експерший заступник глави СБУ Віктор Трепак став заступником генерального прокурора України Руслана Рябошапки.

Відповідний указ був підписаний главою ГПУ 8 жовтня. До цього Трепак працював на кафедрі кримінального права та кримінології ЛНУ ім. Івана Франка.

Брав участь у кількох резонансних розслідуваннях, зокрема, керував затриманням судді Ігоря Зварича, який "наколядував" велику суму грошей. Також був учасником операції зі взяття генерала Олексія Пукача, підозрюваного в стеженні і вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

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Віктор Трепак

Віктор Трепак

Facebook Віктор Трепак

Як писав OBOZREVATEL, у травні між Трепаком і главою НАБУ Артем Ситником спалахнув скандал через так звану чорну бухгалтерію "Партії регіонів".

Трепак відповів на звинувачення про нібито численні інтерв'ю, що стосувалися цієї справи, які він давав перед передачею відповідних документів до антикорупційного відомства.

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Особи
Віктор Трепак Руслан Рябошапка
Місце
Україна
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацaпы - носорогвамбрат, твари!
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Махал Махалыч, ты опять нажрался с ука?)))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Для идиотов из Украины. Все еще считающих расеян мышибратьями. Смотрите на этих баранов из расеи. Вам такие "братья" нужны? Или вы думаете, что эти скоты вас не обосрут при первой же возможности? И по любому поводу? Вам такое надо? Такое быдлo? Смотрите внимательно на расейский скот. Как он мычит! Аж пенится. Скот веселит фамилия! Он настолько одичал на паРРаше, отупел - для расеянина повод для веселья уже даже фамилия! Вот это и есть - истинное рыло любого русского! Конченной твари из-за пАребрика!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Животные из расеи в фамилии нашли знакомое им слово! Скот! ПаРРашники! Вы - быдлo! Только откровенные подонки, коими безусловно являются все расеяны, могут найти повод для веселья в фамилии. Негодяи расейские - вам на паРРашу! немедленно. Скоту не место в обществе. Пшли вон, выродки!
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