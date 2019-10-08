Знаменитий генерал СБУ Трепак призначений заступником генпрокурора

Експерший заступник глави СБУ Віктор Трепак став заступником генерального прокурора України Руслана Рябошапки.

Відповідний указ був підписаний главою ГПУ 8 жовтня. До цього Трепак працював на кафедрі кримінального права та кримінології ЛНУ ім. Івана Франка.

Брав участь у кількох резонансних розслідуваннях, зокрема, керував затриманням судді Ігоря Зварича, який "наколядував" велику суму грошей. Також був учасником операції зі взяття генерала Олексія Пукача, підозрюваного в стеженні і вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

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Як писав OBOZREVATEL, у травні між Трепаком і главою НАБУ Артем Ситником спалахнув скандал через так звану чорну бухгалтерію "Партії регіонів".

Трепак відповів на звинувачення про нібито численні інтерв'ю, що стосувалися цієї справи, які він давав перед передачею відповідних документів до антикорупційного відомства.

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