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29 вересня • оновлено в 14:04
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Віктор Трегубов
Віктор Трегубов
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Посещение Крыма: Украина не должна идти на упрощение

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В комментариях к предыдущему посту отдельные граждане попытались развести сопли про "в Крыму наши сограждане страдают, выехать не могут, нужны регулярные рейсовые перевозки".

Это такой галимый передерг, что даже неудобно. Но объясню.

Нынешняя ситуация никак не мешает выехать из Крыма или въехать в него. Она просто делает процесс неудобным. Добавляет издержек. Как с запретом Вконтактика.

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Для тех, кто хочет удрать из оккупации, или кому нужно навестить больную бабушку, это не проблема. Это издержка. Чуть дольше и дороже.

Это проблема для тех, кто:

- хочет мотаться регулярно,

- хочет ехать на отдых.

И я не считаю, что государство должно идти им навстречу в упрощении посещения оккупированной территории.

С уважением (ладно, в некоторых случаях с так себе уважением), человек с домом и детством в Крыму.

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Автор
Віктор Трегубов Віктор Трегубов
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Виктора Трегубова
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Автор совершенно сознательно вещает: Да ! Все неудобства и издержки в поездке в Крым иэ Украины - ИССКУСТВЕННЫЕ! И всё равно, в этом году 400 000 туристов в Крыму из Украины!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Kuksov Micha,ну когда же ты,у*бище, наконец то приедешь в освобождённый Крым?Или удобнее шкрябать всякую куйню,сидя на просцанном диване в Хайфе?
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
"Это не проблема. Это чуть дольше и дороже". Да не проблема. О нашем Крыме мы сами позаботимся.
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Тарас Бор
Тарас Бор
А в чём, собственно, проблема?Наличие паспорта с тризубом плюс отсутствие мозга и вперёд,на отдых в освободившийся от украинской оккупации рай для туристов-олигофренов.Украинская сторона никаких препятствий не чинит.Также и на въезд из "рая".Ну а коллаборантов,занесённых в базу Госпогранслужбы Украины, ждут уютные камеры следственного изолятора.
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