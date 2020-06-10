Віктор Ляшко пожартував щодо кави із Зеленським у Хмельницькому: українці заявили про подвійні стандарти
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пожартував, що кава разом з президентом Володимиром Зеленським у Хмельницькому стала "найдорожчою в його житті".
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Про це заступник міністра охорони здоров'я написав на своїй сторінці у Facebook. Деякі українці звинуватили його у подвійних стандартах, інші – з гумором поставилися. Також пост прокоментував політик Олег Ляшко.
"Віктор, як ви можете закликати українців дотримуватися карантину, якщо самі його порушуєте? Думаю, по совісті, ви повинні піти у відставку", – написав лідер Радикальної партії.
Одні користувачі соцмережі написали, що такі дії чиновників є подвійними стандартами: "Ви розумієте, що після цього ніяких карантинів в країні більше не буде?", "Ви своїм антиприкладом стаєте причиною захворювань і смертей багатьох людей".
Водночас інші користувачі не побачили в публікації нічого страшного, а деякі з гумором відреагували на нього: "Але це ексклюзивний смак кави в компанії з президентом", "Це цінний, але точно не найцінніший досвід", "В відкритому світі такого кава буде все більше, тримайтеся! ".
Як повідомляв OBOZREVATEL, президента України Володимира Зеленського оштрафували за порушення карантину під час робочої поїздки до Хмельницького.
Раніше Офіс президента опублікував фото, на якому в одному з міських кафе глава держави сидить за столиком, незважаючи на карантинні обмеження. На знімку також присутній головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.