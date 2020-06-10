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11 червня • оновлено в 00:37
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Віктор Ляшко пожартував щодо кави із Зеленським у Хмельницькому: українці заявили про подвійні стандарти

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пожартував, що кава разом з президентом Володимиром Зеленським у Хмельницькому стала "найдорожчою в його житті".

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Про це заступник міністра охорони здоров'я написав на своїй сторінці у Facebook. Деякі українці звинуватили його у подвійних стандартах, інші – з гумором поставилися. Також пост прокоментував політик Олег Ляшко.

Віктор Ляшко пожартував про каву із Зеленським у Хмельницькому

Віктор Ляшко пожартував про каву із Зеленським у Хмельницькому

Facebook Офісу президента

"Віктор, як ви можете закликати українців дотримуватися карантину, якщо самі його порушуєте? Думаю, по совісті, ви повинні піти у відставку", – написав лідер Радикальної партії.

Віктор Ляшко пожартував про "найдорожчому кави" з Зеленським

Віктор Ляшко пожартував про "найдорожчому кави" з Зеленським

Facebook Віктора Ляшка

Віктор Ляшко пожартував про "найдорожчому кави" з Зеленським

Віктор Ляшко пожартував про "найдорожчому кави" з Зеленським

Facebook Віктора Ляшка

Одні користувачі соцмережі написали, що такі дії чиновників є подвійними стандартами: "Ви розумієте, що після цього ніяких карантинів в країні більше не буде?", "Ви своїм антиприкладом стаєте причиною захворювань і смертей багатьох людей".

Віктор Ляшко пожартував про "найдорожчому кави" з Зеленським

Віктор Ляшко пожартував про "найдорожчому кави" з Зеленським

Facebook Віктора Ляшка

Водночас інші користувачі не побачили в публікації нічого страшного, а деякі з гумором відреагували на нього: "Але це ексклюзивний смак кави в компанії з президентом", "Це цінний, але точно не найцінніший досвід", "В відкритому світі такого кава буде все більше, тримайтеся! ".

Віктор Ляшко пожартував про "найдорожчому кави" з Зеленським

Віктор Ляшко пожартував про "найдорожчому кави" з Зеленським

Facebook Віктора Ляшка

Віктор Ляшко пожартував про "найдорожчому кави" з Зеленським

Віктор Ляшко пожартував про "найдорожчому кави" з Зеленським

Facebook Віктора Ляшка

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента України Володимира Зеленського оштрафували за порушення карантину під час робочої поїздки до Хмельницького.

Раніше Офіс президента опублікував фото, на якому в одному з міських кафе глава держави сидить за столиком, незважаючи на карантинні обмеження. На знімку також присутній головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особи
Віктор Ляшко Олег Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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