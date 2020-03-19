Викрійки масок із бавовни і марлі: як правильно зшити

У мережі з'явилося безліч інструкцій, як зшити захисну маску для обличчя у розпал коронавірусу у світі.

Наприклад, у YouTube можна знайти відеоуроки, з яких можна дізнатися і викрійку і послідовність кроків щодо виготовлення цього засоби гігієни (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Як зшити маску для обличчя Ілюстрація

Маски шиють найрізноманітніші: від звичайних марлевих до бавовняних з кумедними принтами.

Майстрині кажуть, що маски для обличчя також створюють додаткове навантаження під час ходьби і тренувань, завдяки чому стають справжнім тренажером для кардіосистеми і дихання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тлі дефіциту медичних масок в країні і поширення коронавірусу, з'явилися рекомендації, як їх можна зробити в домашніх умовах.

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