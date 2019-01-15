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Викрадення авто в Україні: Рада провалила важливий законопроект

2.1тЧитати матеріал російською

У вівторок, 15 січня, Верховна Рада України не підтримала законопроект №8184, який посилював покарання за злом автомобіля з використанням електронних пристроїв.

"За" у другому читанні проголосували лише 196 депутатів, повідомляється на сайті парламенту. У результаті обвинувачені у викраденні транспортного засобу і далі можуть відбутися штрафом.

Зазначеним законопроектом пропонувалося внести зміни до ст. 185 (крадіжка) і 289 (незаконне заволодіння авто) Кримінального кодексу України, підвищивши термін позбавлення волі для зломщиків машин до восьми років.

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Злом авто

Злом авто

Дніпро Час

При цьому, злочинці підпадали б під це покарання лише в тому випадку, якщо використовували спеціалізоване обладнання, вже попадались на викраденні або завдали "значної шкоди". Під останньою, згідно із Кримінальним кодексом, розуміють шкоду у розмірі від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Викрадення авто в Україні: Рада провалила важливий законопроект

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада не проголосувала за законопроект про штрафи для автомобілістів.

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Неужели и депутаты промышляют угоном авто?
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