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''Вікові традиції'': київська відьма пояснила, чому не можна переносити Різдво

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Українська письменниця Лада Лузіна, відома своїм циклом книг "Київська відьма" пояснила, чому перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня порушить вікові традиції.

Лузіна аргументувала свої доводи не на основі церковних канонів, а привела в приклад народний календар, повідомляє "Сегодня".

"Наприклад, більшість людей нині не знають, що 7 число – лише початок різдвяних святок. В українському народному календарі святкувалися 12 днів Різдва з 7 по 19 січня – і це єдиний і неподільний цикл, єдиний серіал, магічний обряд, твір мистецтва, у якого є початок, кульмінація і кінець", – повідомила вона.

Різдво

Різдво

Письменниця також розповіла, як тепер виглядає календар сучасного Різдва.

"З 6 по 19 січня – двотижневий Період Переходу. Говорячи сучасною мовою, це такий відкритий портал в Інший Світ – тому всі 12 днів землею ходять душі мертвих і стародавні боги, душі предків і демони, чорти і відьми. І тому в цей час може трапитися будь-яке диво – і зі знаком "плюс", і зі знаком "мінус", – зазначила вона.

Далі з 6 на 7 січня святкують Різдво Христове. Після 8 січня йде Собор Пресвятої Богородиці, так званий жіночий день. У цей день рожанниці-судженіци пророкують людям долю – тому з цього дня і починається період ворожінь.

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Далі з 13 на 14 січня – св. Меланія і св. Василь, тобто народний Новий рік. З 18 на 19 січня – Хрещення.

"І все це абсолютно неможливо просто взяти і перенести на 25 грудня. Досвід інших країн уже довів, що стародавні свята майже неможливо викорчувати з насидженого місця", - акцентувала вона.

Також Лузіна додала, що святкування Різдва завжди було 7 січня. Просто до перенесення церковного календаря, в Україні Різдво завжди відзначали 25 числа за юліанським календарем. І тепер 25 грудня за юліанським – це 7 січня за григоріанським.

Крім того, письменниця наголосила, що у Різдва взагалі, як такого немає дати.

"У Біблії не вказано дату народження Христа – вона була і залишається для нас невідомою – тому, за великим рахунком, Різдво є тільки в серці кожного з нас (чи ні – залежить від серця)", - підсумувала вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як Україна відсвяткувала Різдво Христове.

Читайте всі новини по темі "Різдво" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Різдво
Особа
Лада Лузіна
Місце
Україна
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Santi Amonito
Santi Amonito
Киевская "ведьма", конотопская "ведьма"... - это каким боком они к христианству, к православию? Это прямой дорогой пусть пи*дуют на язычество, а тем паче эта "бумагомарательница", с младых ногтей порхающая на "литературной"... палке метлы. И известная своим "циклом"...
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Dell Alex
Dell Alex
Берем ебанутую дуру, читаем ее ебанутые высказывания )) Готово - статья для "Обоза" )))
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