"Викопайте собі яму і живіть у ній!" Крик душі воїна вразив українців

Доброволець Василь Піддубний, автор книг про війну на Донбасі, вразив мережу сильним постом-зверненням до мирних жителів і тих, хто вживає риторику щодо українських бійців: "Я вас туди не посилав".

Крик душі воїн опублікував на своїй сторінці у Facebook. Лише за добу пост зібрав понад 3 тисячі вподобань, більше 4,3 тисяч поширень і 200 з гаком коментарів.

Бліндаж Василь Піддубний / Facebook

Нижче наводимо повний текст звернення українського захисника:

Послухайте мене... Вийдіть!

Так, вийдіть із дому, коли піде дощ чи засипле землю снігом. Візьміть із собою трохи речей та йдіть у поле.

Викопайте собі яму. Видовбіть у мерзлій землі, накрийте хрест-навхрест стовбурами ялиць, насипте зверху землі. Схоже на могилку?

Це називається Бліндаж.

Живіть у ньому. Так, просто зараз. Вам пощастить, якщо не заллє водою, як кролячу нірку. Бо якщо заллє – маєте постійно вичерпувати воду.

І пощастить, якщо не мороз. У такому разі попросіть добрих людей, яких ми називали Волонтерами, привезти вам буржуйку.

Та ліків.

Живіть у цій ямі. Коліть дрова, готуйте кашу, тільки не висовуйтесь. Бо є інші люди, які мають вас убити.

Правда, весело?

Ці люди стрілятимуть у вас із найрізноманітнішої зброї, починаючи з АК та закінчуючи "Буратінкою", який може зробити з вашого бліндажика п'ятиметрову воронку; розкидати колоди на двісті метрів, а вас самих перетворити на кривавий пил.

Та не звертайте уваги. Живіть собі звичним життям. Вам дадуть бронежилет, автомат і патронів, щоб не так страшно було.

Не переживайте. Будуть дні, коли у вас не стрілятимуть. І ви зможете розмочити в підігрітій водичці рушничок та обтертися ним, збираючи з тіла запах застояного поту, болотистої сирості, запеченої крові...

Живіть у цій ямі кілька місяців поспіль. Забудьте, що таке електрика, телевізор, комп'ютер з його забавками. Єдиною вашою розрадою буде книга (якщо додумалися її прихопити); єдиною забавкою – полювання на мишей, що переводять ваші скуденні харчі.

Уночі міцно не спіть. Борони Боже! Ви маєте почути, коли підкрадеться ДРГ, аби перерізати вам горлянку. Не пропустіть цей цікавий момент. Буде весело!

І вдень не спіть. Треба працювати.

Не зважайте, що житимете, як бомж. Інакше не можна, скільки б у вас грошей не було. Такі умови. Якщо пощастить, то зможете жити в покинутій хаті. Але не раджу. Там до вас легше підібратися.

У бліндажі є хоч якийсь шанс вижити.

Поживіть так хоч трішечки...

Зробіть це заради тих, кого ви любите. Заплатіть цю ціну, щоб вони могли спати мирно, в теплі та тиші.

"Перед тим, як мене судити, взуйтесь у мої берці, пройдіть мій шлях, збийте ноги..."

Відчуй-Те те, що відчували інші.

І запам'ятайте: Я ВАС ТУДИ НЕ ПОСИЛАВ!

Слова воїна не залишили байдужими багатьох користувачів мережі. У коментарях під постом українці висловили подяку і підтримку захисникам України на сході країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у мережі з'явився вражаючий пост української волонтерки Юлії Ворони, який вона адресувала російським окупантам.

Нагадаємо також, що ветерани АТО звернулися до президента Володимира Зеленського у стрімі української журналістки Яніни Соколової через розведення військ на Донбасі.

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