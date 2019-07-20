Виконувати не збираються? Ватажок "ДНР" зробив підозрілу заяву про перемир'я

Ватажок "Донецької Народної Республіки" Денис Пушилін заявив, що не вірить в оголошене перемир'я на Донбасі і назвав його "відносним".
Відповідні слова терориста привів Telegram-канал Inside Donetsk.
"На останній зустрічі Контактної групи домовилися про чергове перемир'я. Я скептично до цього ставлюся: їх було дуже багато і, на жаль, закінчувалося все одноманітно. Ці перемир'я тривали годину, день, максимум тиждень тривала відносна тиша", – заявив Пушилін.
Денис Пушилін
denis-pushilin.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" отримали наказ про безстрокове перемир'я, який передбачає цілу низку заходів. Його довели кожному з бойовиків.
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