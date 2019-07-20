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Виконувати не збираються? Ватажок "ДНР" зробив підозрілу заяву про перемир'я

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Ватажок "Донецької Народної Республіки" Денис Пушилін заявив, що не вірить в оголошене перемир'я на Донбасі і назвав його "відносним".

Відповідні слова терориста привів Telegram-канал Inside Donetsk.

"На останній зустрічі Контактної групи домовилися про чергове перемир'я. Я скептично до цього ставлюся: їх було дуже багато і, на жаль, закінчувалося все одноманітно. Ці перемир'я тривали годину, день, максимум тиждень тривала відносна тиша", – заявив Пушилін.

Новини
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Денис Пушилін

Денис Пушилін

denis-pushilin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" отримали наказ про безстрокове перемир'я, який передбачає цілу низку заходів. Його довели кожному з бойовиків.

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Тема
Перемир'я на Донбасі
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
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Мир Миру
Мир Миру
Гарантій щодо перемир"я хоче? Для цього Пушиліну треба явитись до СБУ, в Київ. 100-відсоткова гарантія "тиші".
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Так в чём дело ? В твоих силах внести разнообразие, глядишь и скепсиса поубавится ! Или тут шкурный интерес: главарём ДНР быть выгоднее, чем просто убежавшим вором, типа Януковоща ?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А что скажет главарь ВСУ ???
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