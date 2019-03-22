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Кликатимуть війська Путіна: в Україні придумали для іноземців екстремальний "Донбас-тур"

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На найбільшому сайті подорожей TripAdvisor українці розмістили приватну екскурсію для іноземців – "Донбас-тур: досвід війни 1 день".

Цікавим спостереженням поділився в Facebook український журналіст і блогер Євген Спірін. Відзначається, що турне займає всього один день (поїздка до Слов'янська і назад) і коштує близько 10700 грн.

"Стартапери" пропонують туристам:

  • подивитися на розвалені будівлі;

  • поговорити з місцевими, які своїми очима бачили бомби;

  • зробити фото в бронежилеті і касці;

  • купити керамічний автомат Калашникова та ін.

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Кликатимуть війська Путіна: в Україні придумали для іноземців екстремальний "Донбас-тур"

tripadvisor.co.uk

При цьому, в турі обіцяють надати бонуси – кондиціонер в автомобілі, вода у пляшках і можливість спробувати кухню Донбасу.

"Прямо хочеться покуштувати кухню Донбасу. Напевно, це – закушувати самогон антрацитом і абрикосами. Треба порадити авторам включити в програму танці на місяцях поховання, кімнату тортур Гіркіна в якості музею і атракціон: катуй місцевого жителя паяльником і цвяхами, але за окрему плату", – зазначив Спірін.

Кликатимуть війська Путіна: в Україні придумали для іноземців екстремальний "Донбас-тур"

Скріншот

Кликатимуть війська Путіна: в Україні придумали для іноземців екстремальний "Донбас-тур"

Скріншот

Користувачі бурхливо відреагували на "стартап". "Платити десять косарів, щоб подивитися на руїни?", "Можу безкоштовно в Широкино відвезти", "Я знав, що не тим займаюся", "Кошерний стартап", "Чому в Донецьк не везуть? Ось там адреналін", – написали в коментарях.

Кликатимуть війська Путіна: в Україні придумали для іноземців екстремальний "Донбас-тур"
Кликатимуть війська Путіна: в Україні придумали для іноземців екстремальний "Донбас-тур"
Кликатимуть війська Путіна: в Україні придумали для іноземців екстремальний "Донбас-тур"

"Також у програмі раптові гради, фото з"ополченцем", участь у призиванні Путіна ввести війська. Причому ополченець фейковий – ледар із Підмосков'я, який складає історії про своє важке донбасівське дитинство", – зіронізував користувач Dmytro Mrachnik.

Кликатимуть війська Путіна: в Україні придумали для іноземців екстремальний "Донбас-тур"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти зарахували до традиційної кухні Донбасу борщ і котлету по-київськи.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Євген Спірін
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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