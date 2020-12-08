Викладач Українського католицького університету назвав вакцину "всесвітньою змовою"

Викладач Українського католицького університету (УКУ) Петро Гусак вважає пандемію коронавірусу, вакцинацію та 5G "всесвітньою змовою", а носіння маски, на його думку, призводить до відмирання клітин головного мозку.

Про це він неодноразово заявляв на своїй сторінці у Facebook. Керівництво університету не підтримує таку позицію, але не може впливати на приватні погляди викладачів, пише "Бабель".

Гусак є доцентом кафедри філософії УКУ та керівником громадської організації "Товариство "Рух за життя", що проводить заходи проти абортів.

Висловлювання викладача УКУ в соцмережі активно обговорювали на сторінці спільноти "Вакцинація: питання та відповіді" у Facebook. Це офіційна сторінка організацій ГО "Батьки за вакцинацію", "СТОП ПОЛІО Україна", "Український тиждень імунізації" та "Коаліція за вакцинацію".

Журналісти наводять приклади деяких висловлювань Гусака.

"Владні мужі усіх рангів і посад — церковні і світські: я не вакцинуватимусь! – і вживатиму всіх доступних мені засобів, щоб захистити від вакцинації себе і своїх рідних".

"Маска дебілізує: через недоотримання кисню з повітря відмирають нейрони головного мозку — особливо в мозку, що розвивається. Знімайте з вашої дитини маску при кожній нагоді!"

"Білборди мають на меті "атомізувати" людей, розділити, застрашити, позбавити свободи пересування: замкнути вдома... Ці білборди — це частина "соціальної інженерії", яку над нами здійснюють від березня 2020 (а готували її значно раніше). Й пізнати пана по халявах: білборди профінансовані UNICEF".

На думку Гусака, карантин навесні був "заточений під прихід Машіаха в час Песаху". "...поряд з ним не могло бути іншого – Воскреслого Месії та інших релігійних культів... Але щось пішло не так: чи то труп рабі Шнеєрсона не воскрес, чи той "хтось інший" не прийшов".

"А ця вакцина взагалі мала би бути екстраординарною: окрім власне вакцинного матеріалу, там можуть бути домішані наночастинки, які взаємодіятимуть з електромагнітними сигналами певної частоти (що їх, наприклад, можуть транслювати через мережу 5G), і вакцинований організм стане в певному сенсі керованим ззовні".

На запит журналістів керівництво УКУ відповіло, що не може впливати на приватні погляди Гусака, а сам він "є хорошим викладачем філософських дисциплін у сфері метафізики", а не "працівником факультету наук про здоровʼя, не є фахівцем з епідеміології чи імунології, не читає курсів, повʼязаних із цими сферами, не очолює жоден з підрозділів УКУ".

"Ми не можемо контролювати те, що думають чи пишуть наші викладачі чи студенти. Ми можемо оцінювати їхній доробок і його цінність під час атестації чи продовження контракту", – уточнив перший проректор УКУ Тарас Добко.

Він також наголосив, що вороже ставлення до вакцин від COVID-19 не є офіційною позицією Католицької церкви, а Папа Римський Франциск закликав до того, щоб вакцина була доступною всім жителям планети. УКУ підтримує цю позицію.

У тому, що він влаштував пандемію коронавірусу, щоб через вакцину імплантувати в тіло людини мікрочип, раніше звинувачували мультимільярдера та засновника компанії Microsoft Білла Гейтса. Розхожі чутки про це з’явилися влітку 2020 року. Він назвав їх "нерозумними та дивними".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 8 грудня у Великій Британії почалася вакцинація від коронавірусу (COVID-19). Першою щеплення отримала 90-річна жителька Ковентрі Маргарет Кінан.

Загалом першими вакцину від компаній Pfizer і BioNTech у країні отримають медичні працівники та люди старші за 80 років. Вакцинація є добровільною.