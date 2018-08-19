Викинув у вікно: вчинок водія на Київщині обурив мережу

У місті Бровари Київської області водій маршрутки образив бабусю, чим викликав засудження пасажирів.

"Сьогодні в маршрутці 403, яка їхала з Києва до Броварів, трапився конфлікт між водієм і бабусею. Суть конфлікту не буду описувати (не про те мова). Результат: водій викинув у вікно бабусину карту на знижку в аптеку для пенсіонерів", - написала свідок інциденту Мар'яна Кухар в Facebook.

Літня жінка дуже засмутилася, тому очевидець і звернулася до користувачів соцмережі з проханням знайти постраждалу, щоб віддати карту.

facebook.com/groups/moibrovary

Українці були обурені вчинком і відзначили, що не перший раз помічають подібне ставлення до пасажирів: "Як же вже дістали водії, які не знають що таке ввічливість і людяність. Останнім часом часто бачу пости-скарги на водіїв маршруток Бровари-Київ", "Добре хоч карту викинув, а не бабусю", "А мужиків в маршрутці не було?"

facebook.com/groups/moibrovary

facebook.com/groups/moibrovary

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про інші проблеми в маршрутках. Так, минулого місяця, водій рейсового автобуса з Білої Церкви перевозив пасажирів в стані алкогольного сп'яніння.