"Викинути Патріарха на вулицю?" У ПЦУ зробили заяву про долю Філарета

У Православній церкві України в зв'язку з ліквідацією релігійної організації "Київська Патріархія УПЦ Київського Патріархату" вирішили надати Почесному Патріарху Філарету довічне матеріальне забезпечення і житло в Києві.

Про рішення, ухвалене на Синоді у четвер, 5 грудня, повідомив у Facebook архієпископ Євстратій Зоря.

"Почесний Патріарх Філарет має право на довічне проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою: місто Київ, вулиця Пушкінська, 36", – постановили в ПЦУ.

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Зоря також повідомив, що з урахуванням заслуг Філарета Синод вирішив створити релігійну організацію в складі Православної Церкви України в формі місії.

Крім того, Філарет отримав довічне право на здійснення богослужінь у Володимирському соборі Києва.

"Довічне матеріальне утримання Почесного Патріарха Філарета і фінансування релігійної організації у формі місії здійснюється за рахунок відрахувань від Володимирського собору міста Києва та добровільних пожертвувань", – додав Зоря.

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Він також підкреслив, що чутки про те, що Православна Церква України "бажає викинути Патріарха Філарета на вулицю" – не відповідають дійсності і безпідставно провокують непорозуміння серед віруючих і у громадськості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше патріарх Філарет заявив, що ПЦУ нібито не є незалежною через ухвалений статут на об'єднавчому Соборі.

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