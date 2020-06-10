Поліцейський влаштував страшну аварію на Житомирщині: загинула майже вся сім'я. Ексклюзивні деталі

Місцеві жителі кажуть, що місце трагедії небезпечне і тут уже були зіткнення

У Житомирській області біля села Скребеличі в страшній аварії загинула майже вся сім'я, зокрема й дворічна дівчинка. Вижити вдалося лише її молодій мамі. За кермом автомобіля, який винен у трагедії, виявився поліцейський. Мешканці кажуть, що місце ДТП дуже небезпечне, оскільки видимість обмежує ліс, який розрісся.

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Дивом вижила тільки мама

Витягати людей довелося рятувальникам ДБР

У результаті зіткнення в Daewoo Ланос загинула сім'я – 24-річний водій, його дворічна донька. А також в аварії загинула 46-річна бабуся дівчинки і 50-річна жінка. 20-річна мама дівчинки дивом вижила й зараз перебуває в лікарні.

За кермом Mitsubishi Lancer виявився 23-річний поліцейський – інспектор слідчого відділу Лугинського відділення поліції. Зараз він перебуває в лікарні під вартою. Вирішується питання про висунення йому підозри й обрання запобіжного заходу.

Також у нього взято зразки крові для аналізу на алкоголь.

На місці аварії ДБР

Поверталися з Трійці

Те, що сталося на перехресті у Скребелечі, обговорюють місцеві жителі відразу декількох сіл.

"20-річна мати дитини вижила дивом. Після того як автомобілі зіткнулися, її викинуло з машини. Шкода всіх загиблих. Маленька дівчинка, молодий водій, дві їхні родички. Це жахлива аварія. Зараз мама дівчинки в лікарні, наче її вже перевели з реанімації в звичайну палату", – розповів староста села Покалів Сергій Дмитрович.

Також місцеві жителі Покалева кажуть, що водій Mitsubishi заснув за кермом і їхав на величезній швидкості.

Ланос був весь розбитим ДБР

Одну із загиблих звуть Алла Б. Про це в Facebook повідомила її сестра Тетяна Р. "Аллочка, сестричка моя. Ще вчора я тебе бачила, а сьогодні таке непоправне горе. У мене немає слів, серце плаче від болю, ми не можемо змиритися з загибеллю такої чудової родини, світла пам'ять вам", – написала родичка.

Загиблий водій, молодий хлопець, працював майстром в Овруцькому лісгоспі. Загибла сім'я поверталася з села Тхорин, де вони гостювали в кумів, святкували Трійцю.

Розбита Mitsubishi ДБР

Місцеві жителі розповідають, що це перехрестя в них вважається неблагополучним. "Справа в тому, що ця другорядна дорога виходить відразу на трасу. Але там зліва розрісся ліс, і немає видимості. А сама траса в тому місці йде згори, тому автомобіль міг їхати швидко, дорога чиста і побачити, що з лісової дороги хтось виїжджає, неможливо", – розповідає мешканка села Тхорин Марія.

За її словами, восени минулого року тут сталася аналогічна аварія. Постраждав бус, який віз кавуни. "Ті кавуни там потім кілька тижнів валялися", – каже Марія.

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