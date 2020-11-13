Військовий показав умови, в яких його лікували від COVID-19: ліки довелося купувати самому

Військовослужбовець 93-й ОМБр ВСУ розповів, що симптоми коронавірусу в медпункті назвали акліматизацією, здавати тест він поїхав за свій кошт, і частково за власні гроші купив ліки.

Про "діагностику" та лікування COVID-19 у 184-му навчальному центрі в Старичах сержант 93-й ОМБр Володимир Остапенко розповів виданню Цензор.нет. Воїна відправили з бригади на курси підвищення кваліфікації до Старичів.

За словами військовослужбовця, після погіршення самопочуття він відправився до медпункту, де його скарги на здоров'я назвали акліматизацією.

Однак незабаром Остапенко запідозрив, що захворів на COVID-19, оскільки перестав відчувати запахи.

"Я пішов у медпункт, щоб вибити машину, поїхати здати тест. Так нічого і не вийшло – і внаслідок ми з хлопцями поїхали здавати тести за свій кошт, мужики відвезли нас", – розповів сержант.

Весь цей час він жив у казармі поруч з іншими військовослужбовцями.

Через два дні військовому повідомили про позитивний результат тесту. Транспорту для поїздки до лікарні знову не знайшлося, і він поїхав на консультацію до лікаря за свій кошт.

Після повернення Остапенко помістили на ізоляцію в медпункті, запевнивши, що він там перебуватиме один. Однак через кілька годин його переселили в приміщення в старій будівлі.

За словами військового, там було дуже холодно. Щоб боротися з протягами, довелося на вікно повісити ковдру. Крім того, в туалеті не працювала електрика. З медиками він спілкувався один раз, за допомогою Viber.

За словами Остапенка, за його самопочуттям ніхто не стежив, сатурацію не вимірювали жодного разу. А препарати, які призначив лікар, йому частково довелося купувати за власні гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військові медики України, які лікують хворих на коронавірус, отримають премії. Відповідний наказ підписав міністр оборони Андрій Таран.