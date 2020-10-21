Зеленський запланував військовий парад у Києві на День Незалежності – 2021

У 2021-му році на святкуванні 30-ї річниці незалежності України в Києві повинен пройти військовий парад.

Це випливає з указу президента Володимира Зеленського №459/2020, підписаного 21 жовтня. Текст документа з'явився на сайті Офісу президента.

Глава країни доручив Кабінету міністрів організувати парад військ 24 серпня 2021 року на Хрещатику та на майдані Незалежності.

Кабмін за місяць повинен створити Організаційний комітет із підготовки свята. Його співголовами повинні стати прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава ОП Андрій Єрмак.

До роботи в комітеті залучать представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об'єднань.

Також заплановано інші заходи, зокрема:

у День Державного Прапора (23 серпня) – церемонія підняття прапора;

у День Незалежності – покладання квітів до пам'ятників і місць поховання видатних українців, учасників ООС та АТО;

наукові конференції та круглі столи, присвячені 30-й річниці незалежності країни, виставки та освітні заходи;

соціальна реклама;

запуск в обіг ювілейної монети та поштової марки.

"Ужити разом з обласними, Київською міською державними адміністраціями додаткових заходів щодо розв'язання проблемних питань соціального захисту учасників Операції Об’єднаних сил, Антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, сімей загиблих (померлих) захисників України, а також щодо надання підтримки борцям за незалежність України у ХХ столітті та громадянам, які сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України", – йдеться в указі президента.

Крім того, МЗС повинен запросити на святкування Дня Незалежності представників іноземних держав, дипломатів і українців із діаспори.

Повний текст указу:

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Нагадаємо, що 24 серпня 2020-го офіційного військового параду в Києві не було, проте відбувся Марш захисників України.

Читайте на OBOZREVATEL, як святкували День Незалежності України в 2020 році.