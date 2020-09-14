Військовий озвучив версію інспекції позицій ЗСУ: Шуми – це ключ до Горлівки. Відео
Підконтрольні Росії терористи хотіли провести інспекцію позицій Збройних сил України в районі селища Шуми на Донбасі, тому що він є стратегічним.
У Telegram-каналі "Новости Збройних сил" опубліковано відео, на якому боєць розповів українським телеканалам, що від вказаного населеного пункту залежить доля Горлівки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Він (населений пункт) настільки стратегічний, що від нього залежить доля Горлівки. А Горлівка є ключем до всього фронту, тому що через Горлівку безпосередньо до російського кордону зовсім невелику відстань", – пояснив він.
Військовослужбовець нагадав, що в 2014 році перед ЗСУ стояло завдання завдати удару, розділивши угруповання "ЛНР" і "ДНР", а потім ліквідувати їх. Однак цей план втілити не вдалося через вторгнення тактичних груп російської армії.
"Зараз вони прекрасно розуміють це (стратегічну важливість)", – додав боєць.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 вересня відбулося термінове засідання ТКГ, на якому українська сторона погодилася проінспектувати 10 вересня позицію біля н. п. Шуми під керівництвом ОБСЄ разом із представниками сторін конфлікту на Донбасі, зокрема з терористами "ДНР".
Після переговорів ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що скасував свій наказ про "знищення інженерних споруд Збройних сил України".
Зазначимо, що жодних порушень умов перемир'я з боку України на цій ділянці фронту не було. Цей факт підтвердила й ОБСЄ.
Втім, призначена спільна інспекція в районі села Шуми Донецької області 10 вересня не відбулася.
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію та висування нових неприйнятних вимог.
Пізніше Офіс президента України офіційно заявив про зрив інспекції.