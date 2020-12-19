Військовий оркестр США заспівав "Щедрик" і побажав Україні "миру і радості". Відео

Оркестр Військово-повітряних сил США в Європі привітав українців з прийдешніми новорічними святами, виконавши легендарну різдвяну пісню "Щедрик".

Відео опублікувала пресслужба американського посольства в Україні у Facebook в суботу, 19 грудня. Сам ролик був названий "Щедрик, яким ви його не чули" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

У підписі до відео військові побажали Україні "миру і радості в цей святковий сезон" від імені Військово-повітряних сил США в Європі і Африці.

Диригентка оркестру, полковник Крістіна Мур Уррутія, привітала українців з Новим роком і Різдвом. Вона підкреслила, що "Щедрик" добре відомий у США – адаптована пісня "Carol of the Bells" одна з найулюбленіших американцями.

"Україна не має кращого партнера, ніж Сполучені Штати, які підтримують ваші зусилля у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності країни", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський з дружиною відвідали святкове містечко "Микола приймає друзів", який буде працювати біля ОП під час новорічних свят. Гостей, що зібралися на площі біля ОП, привітали з прийдешніми святами артисти, виконавши "Щедрик".