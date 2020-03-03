Сержант Оксана Юселевич розповіла історію про те, чому вона не захотіла насолоджуватися мирним життям та пішла служити на передову на сході України.

Жінка служить санітарним інструктором медичного пункту 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького, повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

Жінка служить у 30-й ОМБр імені князя Костянтина Острозького facebook.com/30brigade

Вона звернулася до військомату, оскільки зрозуміла, що її навички на війні цінніші, аніж в лікарні на мирній Черкащині. За деякий час її відправили на проходження військової служби за контрактом до 30-ї окремої механізованої бригади. З 2016 року жінка служить у першому механізованому батальйоні, який виконує завдання на лінії зіткнення.

Після закінчення першого контракту Юселевич взяла перерву на декілька місяців, але надовго затриматися у цивільному житті не змогла.

Жінка служить у 30-й ОМБр імені князя Костянтина Острозького facebook.com/30brigade

"Перебуваючи вдома, чую по телебаченню, що на напрямку де стоять мої хлопці обстріли, і є поранені. Я задаю собі питання: Чому я не там? Я ж там потрібна! Душа щемить, що я не поряд з ними. Буває, вдома, ідеш по вулиці, люди розслаблені, спокійні, я в цей момент думаю, про наших військових, які в той час в окопах роблять все для того, щоб більша частина країни жила спокійно", – розповіла жінка.

Згодом Юселевич повернулася служити до свого батальйону, незважаючі на можливість піти в тилові частини.

Жінка служить у 30-й ОМБр імені князя Костянтина Острозького facebook.com/30brigade

"Звісно умови праці та й сама робота в мирному житті і на передових позиціях відрізняються, проте тут відчуваєш, що ти потрібна хлопцям, які тобі довіряють. Колеги з якими я працювала в лікарні досі здивовані, що проміняла білий халат і туфлі на форму та різні малосприятливі умови на передовій", – пригадує сержант.

Варто зазначити, що у 2018 році президент нагородив Юселевич медаллю "За військову службу Україні". Жінка сказала, що це стало несподіванкою для неї, але все ж приємно вразило.

"Та найвищою нагородою для мене є життя та здоров’я наших хлопчиків, наших захисників", – зазначає Юселевич.

Жінка служить у 30-й ОМБр імені князя Костянтина Острозького facebook.com/30brigade

"Мрію, щоб в Україні закінчилась війна, повернутись додому до дітей, знати, що всі живі, всі здорові, з думкою, що все спокійно!" – поділилася медик.

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