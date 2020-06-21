Військовий медик розповів про службу на одному з найважчих напрямків Донбасу

У неділю, 21 червня, в Україні відзначається День медпрацівника. У зв'язку з цим начальник медпункту однієї з бригад ВСУ розповів про те, як проходить служба військового медика.

Начальник медичного пункту 93 бригади Холодний Яр Анатолій Чуйкін на Facebook-сторінці бригади поділився думками про роль медиків і розповів про виклики, що стоять перед начальниками медичних служб бойових бригад.

Він розповів, що до війни працював хірургом в 3-й міській лікарні Запоріжжя, а з початком російської агресії хотів йти на фронт, але не пустила родина. Проте, в 2017 році його призвали в ЗСУ і в військкоматі він попросив дати йому "саму бойову бригаду" – так і потрапив в 93-ю.

Зараз Чуйкин служить на посаді начальника медичної служби і розповів, що напрямок їх бригади – найскладніший з тактичної точки зору.

"У питаннях евакуації також нелегко – середній маршрут тут займає більше 50 км. І близько 30 км з них – це абсолютне бездоріжжя. Але ми справляємося. Там, де не проходить "Богдан", ми можемо витягувати або за допомогою МТЛБ, або санітарним автомобілем Mercedes Unimog. У нього великий кліренс і хороша прохідність. Але основна наша перевага – дуже добре підготовлені лікарі і бойові медики. Це нам дозволяє надавати спеціалізовану допомогу в умовах санітарного авто. У нас на етапі евакуації загибелі, на щастя, не було", – поділився він.

Анатолій Чуйкін Facebook-сторінка 93-й ОМБр

Анатолій Чуйкін також поділився, що неможливо звикнути до втрати бійців, які встигли стати як брати.

"За перший час служби запам'ятався важко поранений розвідник Юрій Заверзаев: він отримав ураження судинно-нервового пучка стегна. Плюс просторі поранення черевної порожнини. Я брав участь в його евакуації і асистував в операційній. Він живий, але, на жаль, ногу врятувати не вдалося" , – розповів медик.

За його словами, відповідно до стандартів НАТО, евакуація пораненого повинна здійснюватися в межах однієї години – в бригаді старанно працюють над тим, щоб відповідати їм.

"Найважче в роботі начмеда – згуртувати людей, зробити так, щоб колектив працював як єдине ціле. Налаштувати механізм, щоб всі медики взаємодіяли з півслова. Також важко в даний час залучити до військової ланки медицини фахівців. І ми намагаємося, і у нас непогано виходить", – підсумував медик.

Також з професійним святом привітав медиків командувач Об'єднаних сил Сергій ЗСУ Наєв, повідомила прес-служба командування. Він розповів, що робота медика вимагає найвищого професіоналізму в поєднанні з кращими людськими якостями. Також Наєв зазначив, що зараз медики отримують подвійне навантаження – турбота як про поранених, так і про хворих з COVID-19.

"Сьогодні ваше професійне свято проходить в складній ситуації, викликаною боротьбою з COVID-19. На вас лягли дуже великі фізичні і психологічні навантаження. А це і безсонні ночі, тривожні дні в битві за життя і здоров'я військовослужбовців, турбота про хворих. Тому, нехай і в будні, і в свята у Вас не буде сумніву у важливості цієї благородної справи", – підкреслив командувач.

Сергій Наєв привітав військових медиків з професійним святом Прес-служба Командування ОС ЗСУ

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