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24 лютого • оновлено в 10:04
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Військовий корабель НАТО зайшов у Чорне море: в Росії злякалися

1.2т
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У Росії різко відреагували на візит американського ракетного есмінця USS Ross (DDG 71) в Чорне море.

Він відправився туди для підтримки безпеки в регіоні, повідомив сайт ВМС США. Там зазначили, що це перший захід корабля військово-морського флоту США в ці води з початку 2020 року.

"Цим візитом ми послідовно зміцнюємо відносини з нашими чорноморськими партнерами. Стійкі операції в Чорному морі мають вирішальне значення для створення безпечного морського середовища і забезпечення свободи судноплавства", – підкреслив командир есмінця Джон Джон.

Бойовий корабель США зайшов у Чорне море

Бойовий корабель США зайшов у Чорне море

Зі свого боку в Держдумі РФ заявили, нібито американський есмінець зайшов у Чорне море з метою проведення "операцій щодо забезпечення безпеки та підвищення регіональної стабільності в морі".

"Американці хочуть показати якусь силу і прихильність зобов'язанням щодо захисту своїх союзницьких держав – України, Грузії. Сьогодні візит американського корабля, очевидно, є дестабілізуючим фактором у регіоні, а не забезпечує безпеку, як США це підносять. Ми взяли ситуацію під особливий контроль", – висловився голова комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін, передає RT.

Він також припустив, що частота заходу американських кораблів у Чорне море говорить про "прояв нездорового інтересу Сполучених Штатів до кордонів" Росії.

Варто зазначити, що ракетний есмінець 6-го флоту ВМС США USS Ross у кінці 2019 року перебував у порту Одеси. На початку ж 2020-го військові кораблі американських ВМС покинули Чорноморський басейн, залишивши на бойовому чергуванні стандартну групу кораблів НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого американський військовий корабель УРО "Росс" зайшов у Чорне море. Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до стеження за діями ескадреного міноносця із керованої ракетної зброї.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Україна
Тег
НАТО
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Cвинопитеки столпились на пирсах Одессы с персональными ершиками и вантузами в ожидании когда хозяйский корабель осчастливит их заходом в порт.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
На украине смазали сфинктеры)
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Как в каклятнике забились в припадке при виде хозяйского корыта))) выстроились на берегу и машут шароварами))) дБ Бл ...
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