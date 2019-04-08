Військовий експерт запропонував спосіб боротьби з ухильниками від призову в Україні

Щоб боротися з українцями, які ухиляються від призову в армію, варто таких осіб обмежувати в правах, наприклад, забороняти роботу на державній службі.

Таку ідею в ефірі ObozTV запропонував воєнний експерт Олег Старіков. Він навів у приклад те, як вирішили подібне питання у Греції.

"Там зробили просто. Призовнику, який не хоче служити, дають підписати спеціальний документ. Тоді така особа не може служити в органах державної влади, не отримує паспорт для перельотів за кордон. Ось таким способом, без насилля, все робиться. Люди самі йдуть і служать, а воєнком там має велику владу, тому що без довідки про службу не можна нікуди влаштуватися. Якби так само зробити і в Україні. От людина не хоче служити, – заплатила тисячу, 5 тисяч, 10 тисяч доларів, згідно з рішенням і не служить, але буде обмежений у правах. І вийде так, що тато сина хоче зробити депутатом, а не вийде. Або тато-директор департаменту влаштовує хлопця в "Укроборонпром", а він не може мати роботу в державній службі", – сказав він.

До прикладу, в США після служби в армії військовику, який не має вищої освіти, держава дає право поступати в університет і оплачує його навчання, пояснив Старіков.

"Також там розвинуте військово-патріотичне виховання серед громадян. Для того, хто іде служити в армію, контракт підписується не на рік-два, а на сім років, тому що солдат при нинішніх умовах, коли обслуговує техніку, повинен володіти великим навиком роботи з такою дорогою технікою", – додав воєнний експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році будуть два призови на строкову військову службу, кожен з яких триватиме по три місяці. Перший етап триватиме з квітня по червень, а другий – з жовтня по грудень.

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