Військові з країни НАТО прибули в зону ООС. Фото

У вівторок, 15 вересня, в зону Операції Об'єднаних сил на Донбасі прибула з візитом польська делегація на чолі з командувачем Оперативного командування Збройних сил країни-члена НАТО генерал-лейтенантом Томашем Піотровскі.

Як повідомили у пресслужбі Командування Об'єднаних сил, на сході генерал-лейтенант Сергій Наєв ознайомив європейських партнерів українського війська з безпековою та оперативною ситуацією, а також із заходами, що вживаються для стабілізації й покращення гуманітарного складника в районі проведення ООС.

Крім того, іноземні гості завітали до одного з підрозділів, який задіяно в захисті суверенітету України на фронті.

"Польські партнери отримали можливість не лише скласти уявлення про умови несення бойової служби й побуту особового складу, а й детально ознайомитися із ситуацією в смузі відповідальності цього підрозділу безпосередньо на місці виконання бойових завдань", – зазначили в Командуванні ОС ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційна делегація Збройних сил Республіки Польща прибула в Україну з триденним візитом 14 вересня. В його межах планується обговорення перспектив розвитку військової співпраці між державами, а також визначення пріоритетних напрямів співпраці.

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