Військові ВМС зустрічали гостей на червоній доріжці в Миколаєві: з'явилося пояснення. Фото та відео

Військовослужбовці навчального центру Військово-морських сил України замість навчання відправили брати участь у театралізованій постановці, присвяченій дню народження Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в Миколаєві, а також зустрічати гостей на червоній доріжці. У виші пояснили, на якій підставі їх залучили до заходу.

Як пише InfoResist, замість заходів, згідно з навчальною програмою, вони мали проходити післяобідні заняття і самопідготовку (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Гості заходу, як і військовослужбовці, були без захисних масок. Водночас вони обнімалися і фотографувалися.

У пресслужбі університету пояснили виданню, що святкування проходило з дотриманням заходів безпеки щодо запобігання поширенню COVID-19 у внутрішніх приміщеннях театру.

Також там уточнили, чому військові брали участь у заходах: "16 військовослужбовців Навчального центру ВМС ЗС України (А 3163) на підставі договору між НУК та УЦ ВМС про співробітництво і взаємодопомогу у вільний від виконання основних службових обов'язків час, з 15-40 до 16-00, у п'ятницю, 25 вересня 2020 року було запрошено взяти участь у запропонованому, згідно з театральним сценарієм, вітальному заході для зустрічі почесних гостей, зокрема перерахованих вище, з дотриманням безпечної відстані під час перебування на свіжому повітрі, відповідно до вимог "жовтої" зони карантину, і потім були запрошені, за бажанням, подивитися безпосередньо в театрі святкову театральну постановку з обов'язковим одяганням маски і дотриманням інших вимог безпеки".

В НУК також додали, що очікувалося прибуття важливих гостей із керівництва країни, Верховної Ради, Миколаївської ОДА та дипломатичних місій різних країн, а також військових аташе країн-партнерів НАТО. Були запрошені і командири військових частин ЗСУ, а також представники командування ВМС України, але вони не прибули на свято.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що в навчальному центрі ВМС України, який очолює Шаген Шайволодян, введено грошові побори з військових.