Кілька американських військових експертів заявили, що російська агресія проти України може загрожувати безпеці союзників НАТО.

Зокрема таку заяву зробили американський генерал (у відставці), колишній командувач сухопутними силами США в Європі Бен Ходжес, колишній військовий аташе США в Польщі Рей Войчик, експерт Центру аналізу європейської політики США Януш Богайскі і головний координатор програм з трансатлантичної оборони і безпеки в аналітичному центрі CEPA Картен Шмідль, повідомляє War on the Rocks. На їхню думку, російська агресія може зайти за межі України і торкнутися інших країн. ,

"Те, що відбувається в Україні, не обов'язково стосується тільки України", – йдеться в статті.

Експерти вважають, що план дій щодо членства в НАТО для України і Грузії повинен бути більш рішучим.

"НАТО має підтримувати партнерів в регіоні Чорного моря – Україну і Грузію, збільшуючи інвестиції в їх економічний розвиток", – йдеться в статті.

Крім того, вони попередили, що після того як США виведуть свої війська з Німеччини, НАТО буде потрібна більш злагоджена стратегія, щоб захистити свої східні кордони і протистояти спробам Росії розширити військову присутність в Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в п'ятницю, 12 червня, отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО. Таким чином наша країна стала одним з шести партнерів по розширеним можливостям поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.